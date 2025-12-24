Son Mühür- Avrupa'da Noel tatili nedeniyle borsaların bir kısmının tüm gün, bir kısmının ise ABD ile birlikte yarım gün kapalı olacağı gözler Borsa İstanbul'a çevrildi.

Bu yıl yatırımcısını üzen bir performansa imza atan endeks haftanın ikinci işlem gününü yüzde 0.18 değer kaybıyla uzun bir aranın ardından 11.300 direncinin altında düşerek 11.290 puandan kapattı.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.24'lük yükselişle 11.317 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalarda Noel rehaveti...



Küresel piyasalarda, ABD'nin beklentilerin üzerinde büyümesinin etkisiyle risk iştahı yüksek kalmaya devam ederken Noel tatili nedeniyle dünyada birçok borsanın kapalı olmasının işlem hacimlerinin düşük seyretmesine neden olabileceği tahmin ediliyor.

Asya'da Güney Kore hariç yükseliş sinyalleri vardı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düştü.



Bitcoin, altın ve petrolde görünüm nasıl?



2025'in kazandıran yatırım araçları arasında yer alan altının ons fiyatı rekorunu 4 bin 526 dolara taşırken, gümüşün onsu da 72,7 dolara çıktı.

Ons altın 4.487 dolardan, gram altın 6. 185 TL'den,

yeniden yükselişe geçen Brent petrol 62.48 dolardan,

Bitcoin ise 86.912 dolardan alıcı buluyor.

