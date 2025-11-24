Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yüzde 0,52 değer kaybederek 10.922,86 puandan tamamlamıştı.

Endeks bu haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.26'lık düşüşle 10.894 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.750 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiyor.



Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı...



Küresel piyasalar, Fed'in faiz indirimine gideceğine dair öngörülerin yeniden güçlenmesi ve dört yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında barış sürecine ilişkin olumlu gelişmelerle haftaya pozitif başlangıç yaptı.

Kısa süre önce yüzde 40'lara kadar düşen Fed'in aralık toplantısında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 69 seviyesinde seyrediyor.

Japonya'da tatil nedeniyle borsaların kapalı olduğu günde Asya borsaları Çin hariç pozitif seyretti.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

Bitcoin, altın ve petrolde son tablo nasıl?



Bitcoin 86.891 dolardan

Ons altın 4.036 dolardan, gram altın 5.536 TL'den ve

Brent petrol 62.76 dolardan işlem görüyor.