Son Mühür / Osman Günden - Türkiye'nin yerli aracı Togg'un liftback formundaki yeni modeli T10F, tek batarya dolumu ile İstanbul'dan İzmir'e ulaşmayı başardı. T10F, İstanbul-İzmir arasında tek şarjla yaptığı test sürüşüyle dikkat çekti. Araç, 623 kilometreye varan menzili, güçlü motor seçenekleri ve ileri teknoloji donanımlarıyla ön plana çıkıyor. Aracı test eden İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş ve Otomotiv Yazarı Ali Çelik, Togg'un yeni modelinin dünyadaki rakipleriyle rahatlıkla yarışacağını ifade etti.

Test sürüşü, basın mensupları ve sosyal medyada otomobil influencerlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı Airport Otel'de gazetecilere teslim edilen araçlar, konvoy halinde yola çıktı. 20 adet Togg T10F, çevre yolu üzerinden Osmangazi Köprüsü'nü geçerek Bursa, Balıkesir ve Manisa güzergâhını izledi. Araçlar, ortalama 115 km hızla ilerleyerek tek şarjla İzmir Konak'taki Swiss Otel'e ulaştı. Otelde basın mensuplarını Togg yetkilileri karşıladı. Testin ardından düzenlenen toplantıda, araçları deneyimleyen gazetecilerin görüşleri alındı.

Bu deneyim bizim için çok faydalı oldu

Togg'un T10F modelini test eden Türkiye Gazetesi Otomobil Yazarı Ali Çelik, "Bu sürüş deneyimi bizim için çok faydalı oldu, çünkü tek şarjla İstanbul'dan İzmir'e gelebildiğimizi gördük. Bu sevindirici bir gelişme. Otomobilleri daha yakından inceleme fırsatı bulduk. Sosyal medyadaki video kanallarında yabancıların da görüşlerini biliyoruz. Onlar da çok başarılı buluyorlar. Almanya satışları başladı, talep de çok var. Özellikle Alman otomotiv basını Almanya'da Mercedes, BMW, Audi gibi premium modellerle T10F'i ve X'i karşılaştırıyor. Buradaki detayları da yakından görmek bizim için çok iyi oldu" dedi. Yolculuk sonrası gazetecilerin görüşlerinin de alındığı toplantıda Togg T10F ve Togg'un artan servis merkezi sayısı ve kısalan bakım süresi ile ilgili yapılan olumlu yorumlar dikkat çekti.



Togg T10F'in öne çıkan özellikleri

Menzil (WLTP) - 623 km'ye kadar, Şarj Süresi - Yüzde 20'den Yüzde 80'e yaklaşık 28 dakika (180 kW DC hızlı şarj), Motor Seçenekleri - Tek motorlu RWD: 218 hp, Çift motorlu AWD: 430 hp, 0–100 km/s Hızlanma - 4,6 – 7,5 saniye arası (versiyona göre), Maksimum Hız - 200 km/s, Dijital Kokpit - 12,3 inç gösterge, 29 inç bilgi-eğlence, 8 inç kumanda ekranı (toplam 41,3 inç uçtan uca ekran), Bağlantılı Teknolojiler - Araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı internet, Wi-Fi hotspot, Snapdragon işlemcili kokpit, Aerodinamik - 0.24 sürtünme katsayısı

