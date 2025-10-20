Son Mühür/Merve Turan- Ticaret Bakanlığı, vatandaşları mağdur eden fahiş fiyat ve stokçuluk uygulamalarına karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bakanlık, yılın ilk dokuz ayında yüzbinlerce firma ve milyonlarca ürünü mercek altına alarak ciddi yaptırımlar uyguladı.

9 ayda 426 bin firma denetlendi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak–30 Eylül 2025 tarihleri arasında yürütülen denetimler kapsamında 426.474 firma ve 26 milyon 865 bin 521 ürün incelendi.

Denetimlerde mevzuata aykırı hareket eden firmalara toplam 2 milyar 99 milyon TL idari para cezası kesildi. Bu cezaların 773 milyon TL’si, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetlerinden kaynaklandı.

En fazla ceza fahiş fiyat ve haksız ticari uygulamalarda

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, otomotivden kuyumculuğa, emlaktan elektronik sektöre kadar pek çok alanda incelemeler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 94 bin 256 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, 4 bin 101 kişi ve firmaya toplam 773 milyon 687 bin TL ceza uygulandı.

Ceza dağılımı şu şekilde açıklandı:

Haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri: 290 milyon 172 bin 370 TL

Fahiş fiyat artışları: 254 milyon 574 bin 435 TL

Kuyum sektörü: 19 milyon 38 bin 653 TL

Emlak sektörü: 86 milyon 407 bin 917 TL

Otomotiv sektörü: 88 milyon 694 bin 267 TL

Elektronik ileti ve çalışma saatleri denetimleri: 34 milyon 799 bin 513 TL

Tüketici denetimlerinde 492 milyon TL ceza

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü de 2025’in ilk dokuz ayında yoğun denetim faaliyetleri yürüttü.

Bu dönemde 25 bin 462 gerçek ve tüzel kişi denetlendi; mevzuata aykırılığı tespit edilen 1.650 kişi ve firmaya toplam 491 milyon 839 bin TL ceza kesildi.

Ceza kalemleri şöyle sıralandı:

Tüketici sözleşmeleri (ön ödemeli konut, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış, paket tur, devre tatil vb.): 266 milyon 597 bin 681 TL

Reklam ve haksız ticari uygulamalar: 188 milyon 716 bin 434 TL

Ürün güvenliği ve piyasa gözetimi: 36 milyon 524 bin 902 TL

Denetimlerde İstanbul ilk sırada

Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimlerde 306 bin 756 firma kontrol edildi.

Bu firmalardan 66 bin 447’sinde aykırılık tespit edilerek 833 milyon 814 bin TL idari para cezası uygulandı.

Eylül ayında ise 35 bin 126 firma ve 3,6 milyon ürün denetlendi; 8 bin 158 firmaya toplam 78,4 milyon TL ceza kesildi.

En yoğun denetim yapılan iller:

İstanbul: 7 milyon 711 bin 150 ürün incelendi, 562 milyon 287 bin TL ceza kesildi.

Ankara: 4 milyon 519 bin 643 ürün denetlendi.

Antalya: 3 milyon 953 bin 429 ürün denetlendi.

Rekabet Kurumu’ndan 7,6 Milyar TL ceza

Rekabet Kurumu’nun yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 2024 yılında 223 firmaya 7,7 milyar TL, 2025’in ilk dokuz ayında ise 191 firmaya 7,6 milyar TL ceza uygulandı.

Ceza alan sektörler arasında gıda, sigorta, finans, inşaat ve kimya öne çıktı.

“Haksız kazançla mücadele sürecek”

Ticaret Bakanlığı, iç piyasada fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici haklarını korumak amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Açıklamada, “Enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele kapsamında piyasa dengesini korumak, dürüst ticaret erbabını desteklemek ve tüketicinin huzurunu teminat altına almak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.