Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1'e yakın artıda olduğu günü CHP olağanüstü kurultayına yönelik itirazın YSK'da inceleneceği haberi sonrası günü yüzde 1,05 değer kaybederek 11.048,11 puandan tamamladı.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.27'lik yükselişle 11.077 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.200 ve 11.300 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor...



Fed'in faizleri beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirmesi ve gelecek dönemde de indirimlere devam edeceğinin sinyalini vermesi risk iştahının artmasını sağladı.

ABD ve Avrupa borsaları pozitif bir tablo sergilerken Asya borsaları karışık seyrediyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini, piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 4'te, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 0,5'te sabit bırakmıştı.

ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,27, S&P 500 endeksi yüzde 0,48 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

Asya borsalarında kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,6 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,2 yükseldi.



Altın ve petrolde son durum ne?



Altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 3 bin 645 dolardan, gram altın 4.850 TL'den, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 67.31 dolardan işlem görüyor.