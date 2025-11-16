Son Mühür- Siyasetin gündemindeki konulara verdiği tepkilerle yatırımcısını üzen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3.28'lik değer kaybıyla kapatmaktan kurtulamadı.

''Borsa İstanbul’da satışların belirgin şekilde yoğunlaştığı bir haftayı geride bıraktık.'' hatırlatmasında bulunan ekonomist Ali Cenk Gözen,

''BIST-100 endeksi yüzde 3,28 değer kaybederek 10.565 puana geriledi. Buna karşılık gram altın (yüzde 1,69), euro/TL (yüzde 0,80) ve dolar/TL (yüzde 0,28) değer kazandı.

Dar bir bantta işlem gördü...



Haftanın genelinde endeks zaman zaman tepki denemeleri yapsa da özellikle perşembe günü sonrası bu hareketler ivme kazanamadı ve BIST-100 dar bir bantta işlem görmeye başladı.'' değerlendirmesinde bulundu.



Sert satış geldi...



''Haftanın kritik gelişmesi ise salı günü yaşandı. İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmada iddianamenin tamamlanması öğleden sonra piyasada volatiliteyi hızla artırarak sert satışları tetikledi.

Ardından bazı medya organlarında yer alan CHP’nin kapatılma ihtimaline yönelik iddialar satış baskısını daha da güçlendirdi.'' hatırlatmasında bulunan Gözen,

''Akşam saatlerinde gelen açıklamalarla bu haber akışının yumuşaması satışları sınırlasa da, haftanın geneline yayılmış zayıf küresel risk iştahı nedeniyle Borsa İstanbul güçlü bir toparlanma sergileyemedi.'' mesajı verdi.

