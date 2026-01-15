Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakılan tam bağımlı engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik Evde Bakım Yardımı ödemelerini başlattı. Bu kapsamda ocak ayı için toplam 5,9 milyar liralık destek hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başladı.

517 bin kişi evde bakım yardımı alıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde 517 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı’ndan yararlandığını açıkladı.

Yardım programının, engelli bireylerin aile ortamından kopmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için hayata geçirilen en önemli sosyal destek modellerinden biri olduğuna dikkat çekildi.

Aile odaklı bakım modeli güçleniyor

Bakan Göktaş, engelli bireylerin bakımının aile ortamında sağlanmasının hem psikolojik hem de sosyal açıdan büyük önem taşıdığını belirterek, Evde Bakım Yardımı sayesinde aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine katkı sağlandığını ifade etti.

2025 yılında toplam 67,7 milyar liralık destek

Evde Bakım Yardımı kapsamında 2025 yılının Temmuz–Aralık döneminde hak sahiplerine aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığı hatırlatıldı. Yapılan son ödeme ile birlikte 2025 yılı içinde sağlanan toplam destek miktarı 67,7 milyar liraya ulaştı.

Evde bakım yardımı şubat ayında artıyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası Evde Bakım Yardımı tutarı 13 bin 878 liraya yükseltildi. Artışlı ödemelerin şubat ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağı bildirildi.

Ödemeler kademeli olarak yatırılıyor

Evde Bakım Yardımı ödemeleri, hak sahiplerinin IBAN bilgilerine kademeli olarak aktarılıyor. Bakanlık, ödemelerin tamamlanmasının ardından tüm ailelerin bilgilendirileceğini duyurdu.