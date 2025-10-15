Türkiye’nin en yaygın elektrikli araç şarj ağı Eşarj'dan beklenen açıklama geldi. 8 ay içinde 3 kez zam yaparak tepkilerin odak noktası haline gelen şirket, yeni fiyatlandırmasını duyurdu. 16 Ekim Perşembe gününden itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak yeni fiyatlandırmaya göre, tüm DC soket fiyatlandırması 11,5 TL/kWh olarak güncellenecek. Yapılan açıklamada, "Bu yolda birlikteyiz! 16 Ekim itibarıyla yıl sonuna kadar tüm DC soket fiyatlandırmamızı 11,5 TL/kWh olarak güncelliyoruz. Her DC istasyonda tek fiyat ile şarjlanın, avantajlı yolculuğun keyfini çıkarın." denildi.

Son fiyat tarifesi nasıldı?

Yapılan son zamla birlikte belirlenen fiyatlandırma tarifesi şu şekildeydi:

-AC (22 kW’a kadar) şarj fiyatı: 9,40 TL/kWh (değişmedi)

-DC (90 kW’a kadar): 13,50 TL/kWh

-DC (90–180 kW arası): 14,90 TL/kWh

-DC (180 kW ve üzeri): 15,80 TL/kWh

Zamlar, sosyal medyada tepki toplamıştı!

Yılın ilk 8 ayında 3 kez zam gelmesinin ardından, elektrikli araç sahipleri bu duruma isyan etmişti. Sosyal medya hesapları aracılığıyla bu durumu eleştiren elektrikli araç sahipleri, “Elektriğe zam mı geldi ? Hayır. Vergi mi geldi ? Hayır. O zaman bu zam neden?” sözleriyle tepkilerini dile getirmişlerdi.