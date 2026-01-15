Son Mühür- Yeni yılda ilk kez satış ağırlıklı bir gün geçiren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybederek 12.369,89 puandan tamamlamıştı.

Endeks güne yüzde 0.14'lük düşüşle 12.352 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.500 ve 12.600 seviyesinin ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalar endişeli...



Küresel piyasalar, artan jeopolitik riskler, ABD'de enflasyonist baskıların güçlenebileceğine yönelik endişeler, jeopolitik risklerin yükselişi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni çip tarifelerinin ardından karışık bir seyir izliyor.

İran merkezli jeopolitik riskler yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor.

New York borsalarının negatif bir hava sergilediği süreçte,

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,6 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Altının onsu yeni işlem gününde yüzde 0,8 azalışla 4 bin 606 dolara geriledi.

Kıymetli metallerden gümüşün onsu da bugün yüzde 5,7 düşüşle 89.45 dolara indi.

Brent petrolün varil fiyatı ise ABD'nin İran'a doğrudan bir askeri müdahale düzenlemeyeceği beklentileriyle yüzde 0,3 düşüşle 64.62 dolarda seyrediyor.

Bitcoin ise 96.231 dolardna alıcı buluyor.