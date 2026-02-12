Son Mühür- TCMB Başkanı Fatih Karahan piyasaların merakla beklediği enflasyon raporu sunumunda,

"2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor." dedi.



Enflasyon rakamlarının gölgesinde...



Karahan'ın açıklamalarını değerlendiren Eski TCMB Uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''Enflasyon raporu sunumu Ocak aylık enflasyonunun yüzde 4,84, gıda enflasyonun yüzde 6,59 çıkmasının yarattığı endişelerin gölgesinde gerçekleşti.

Sunumu yapan TCMB Başkanı Fatih Karahan bu noktada ocak ayına bakarak olumsuz bir beklenti oluşturmanın yanlış olduğuna dikkat çekti'' hatırlatmasında bulundu.



Karamsarlığa kapılmak yanlış...



''Karahan’a göre nasıl son birkaç ayın verileri geldiğinde rehavete kapılmak yanlışsa tek bir kötü veriye bakarak karamsarlığa kapılmak yanlış'' diyen Toptaş,

''Başkan oynaklıkların piyasaları yanlış yönlendirebildiği görüşünde.

Önümüzdeki Mart ve Nisan aylarında enflasyonun geçen Kasım ve Aralık aylarında olduğu gibi düşük gelmesini beklediğini belirtti.

Bu açıklamaya karşın, Mart ayının Ramazan’a ve Ramazan Bayramı’na gelmesi nedeniyle enflasyonun nasıl düşük çıkabileceği soru işareti de zihinlerde yerini aldı'' vurgusunda bulundu.

''Ocak ayı enflasyon verileri TCMB’nin enflasyon hedef ve tahminlerini değiştirip değiştirmeyeceği tartışmasını da gündeme getirmişti'' diyen Ayhan Bülent Toptaş'ın açıklamalarında öne çıkan detaylar şöyle.



Gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı...



TCMB 2026 enflasyon tahmin aralığını değiştirerek yüzde 13-19 aralığından yüzde 15-21 aralığına çekti. 2026 ara hedefini ise yüzde 16 olarak korudu.

Karahan ara hedeflere sadık kalmak istediklerini ve bunlara ulaşmak için gerekli tedbirleri alacaklarının altını çizdi. Karahan sunumunda defalarca ihtiyatlı sıkı duruşlarını sürdüreceklerini de belirtti.



Kira enflasyonu yavaşlıyor mu?



Sunumda hane halkını ilgilendiren önemli bir husus kira enflasyonunun yavaşladığına ilişkin açıklamalardı.

TCMB yıl sonunda kira enflasyonunun yüzde 30-36 arasında gerçekleşmesini bekliyor. Eğitimde ve temel mallarda da enflasyonun düşüşünün sürdüğü belirtildi.

Gıda da ise Ocak-Şubat aylarının geçmesiyle en kötünün geride kalacağı ifade ediliyor. Karahan her tüketim kaleminde dezenflasyon için geniş bir alan olduğunu belirtiyor.

Başkan kendisine bu süreçte dar ve sabit gelirli kesimlere bir mesajı olup olmadığı sorulduğunda ise fiyat istikrarının sağlanmasının bu kesimlerin refahı için hayati önemde olduğunu ve bunun için çalıştıklarını vurguladı.



Genel olarak tutarlı bir sunumdu...



Sunumu izlediğinizde genel olarak tutarlı gözüküyor. Enflasyon kalıcı olarak düşmeden faiz ve para politikasında erken bir gevşeme yapılmayacağı mesajı açıkça veriliyor.

Kira ve temel harcamalarda beklenen yavaşlama, önümüzdeki aylarda haneler için bir miktar nefes alma alanı yaratabilir.

Bununla birlikte, hayat pahalılığının vatandaşın cebinde hâlâ güçlü biçimde hissedildiği bir gerçek.

Merkez Bankası, bu sürecin kısa sürede bitmeyeceğini ancak kararlı bir şekilde devam edeceğini vurguluyor ama özellikle dar ve sabit gelirliler gerçekten çok zorlanıyorlar.

Sadece fiyatların değil, vatandaşın alım gücünün yeniden istikrara kavuşması özlemle bekleniyor.

