Son Mühür- ABD'de Kongre'nin bütçe veya geçici finansman konusunda uzlaşamaması nedeniyle federal hükümet zorunlu olmayan işlemlerde kontak kapattı.

Geçmişte 14 kez yaşanan benzeri krizde en uzun 35 gün hizmetlerde aksama yaşanmıştı.

Güvenlik, sağlık ve ordu gibi zorunlu hizmetler dışında 750 bin hükümet çalışanının krizden etkilenmesi bekleniyor.

Hükümetin kapanmaya başlamasının ardından Cuma günü açıklanması beklenen tarım dışı istihdam verileri dahil piyasa yapıcılarının merakla beklediği ekonomik verilerin yayınlamasının gecikmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük ekonomisinde yaşanan kaotik ortam son dönemde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarını bir kez daha yukarı yönlü hareketlendirdi.



Ons altın 3.900 sınırına yaklaştı...



Altın fiyatları, ABD hükümetinin resmen kapanmaya başlamasının ardından yatırımcıların güvenli liman varlıklara olan talebi ve zayıf işgücü verilerinin Fed'in faiz indirimi beklentilerini desteklemesiyle rekor seviyeye yükseldi.

Altının ons fiyatı, hafta içinde 3.875,32 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından bir nebze olsun geri çekilmişti.

ABD'den gelen kapanma haberinin ardından yüzde 0,1 artışla ons başına 3.861,99 dolara çıktı.

