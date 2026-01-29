Son Mühür- 2008 krizi öncesi tüm dünya onun yaptığı uyarılara kulak kabarmıştı. 2004-2006 arası emlak balonunun patlayacağını, mortgage krizini ve bankacılık sektöründeki çöküşü önceden tahmşn etmesi nedeniyle lakabı Kıyamet doktoru (Dr. Doom) oldu.

Dünyaca ünlü ekonomist Peter Schiff bu kez tahtı sallanan doları hedef aldı.

2008'de tüm dünya ekonomilerini etkileyen krizin beklenen yeni krizin yanında ''Okul pikniği'' gibi kalacağını öne süren Schiff,

''Dolar çökecek, dolar Altın ile değiştirilecek. Ve dünya şimdi ABD'nin altındaki halıyı çekiyor. Dolar çökecek. Dolar altınla değiştirilecek. Merkez bankaları altın satın alıyor, dolarlardan kurtuluyorlar. Hazine tahvillerinden kurtuluyorlar'' değerlendirmesinde bulundu.



Ayak sesleri duyulan krizin 38.5 trilyon dolarla dünyanın en borçlu ekonomisi olan ABD'de yaşanacağına dikkat çeken Schiff,

''Yaklaşmakta olduğumuz kriz ile eskisi arasındaki en büyük fark, bu seferkinin tamamen Amerika'da olması. Dünyanın geri kalanına ihraç edilemez. Bu küresel bir finansal kriz değil, Amerikan finansal krizi'' hatırlatmasında bulundu.



Fed Başkanı Powell'dan uyarı...



Yeni yılın ilk toplatısında beklentilere uygun olarak faiz indirimine gitmeyen Fed Başkanı Jerome Powell, ''Mevcut borç seviyesi şu an için yönetilebilir olsa da, gidişat sürdürülebilir değil" uyarısı dikkat çekmişti.

Trump'a göre işler yolunda...

Her gün borcu 8-9 milyar dolar artan ABD'de Başkan Trump için zayıf dolar seçeneği çok da sorun görünmüyor.

Geçtiğimiz Salı günü gazetecilerin dolardaki düşüşle ilgili sorusuna, ''Bence harika'' sözleriyle cevap veren Trump, ''İstersem yukarı da aşağı da, bir yoyo gibi hareket ettirebilirim” sözleriyle doların döneminin kapandığı sinyallerini verir gibiydi.



Doların ipini Çin mi çekecek?



Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin son dönemde istikrarlı bir şekilde ABD Hazine tahvillerini elinden çıkarıyor ve altına yükleniyor.



Çin'in altın rezervleri 74.1 milyon onsa ulaştı, tüm zamanların en yüksek seviyesi.

ABD Hazine tahvilleri varlıkları 682.6 milyar dolara gerileyen Çin, 2008 Eylül'ünden bu yana en düşük seviyeye çekti.

Son bir yılda ABD tahvillerini yüzde 10 oranında azaltan Çin, son 14 ay ayda altın tarafında alıcı pozisyonunda yer aldı.

Çin, Rusya ve Hindistan gibi BRICS ülkelerinin altın alımları nedeniyle doların küresel rezervlerdeki payı yüzde 58'e kadar gerilemiş durumda.