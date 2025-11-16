Son Mühür- Borsa İstanbul bu yılın ilk onbir ayında yüzde 7.35 yükselmiş olsa da dolar bazlı yüzde 9.21'lik düşüşle borsalar arasında kaybettirenler liginin bir parçası olmaktan kurtulamadı.

Aynı dönemde BIST 30'un dolar bazlı kaybı da yüzde 10.05 olarak kayda geçti.

11.350 puan seviyesine kadar yükseldikten sonra son bir haftada yüzde 4'e varan geri çekilişle 10.500 puana kadar düşen BIST 100 endeksi, TL bazında son bir yılda sadece yüzde 12 getiri sağlamış görünüyor.

Gana ve Lüksemburg zirvede...

Kazandıranlar tarafında Gana yüzde 124.33'le açık ara önde olmayı başardı. Gana'yı yüzde 103.53'lük artışla Lüksemburg borsası takip etti.

Kolombiya'nın yüzde 79.23'lük getirisiyle üçüncü sırada yer aldığı listenin dördüncü sırasında Güney Kore yüzde 74.88'le yer almayı başardı.

Çek Cumhuriyet, Tayvan, Macaristan ve Slovenya borsaları da yüzde 60'ı aşan yükselişle yatırımcısının yüzünü güldürenler arasında bulunuyor.

İzlanda borsasının yüzde 24'le dolar bazında en kötü performansı sergilediği dönemde Danimarka yüzde 16.35, Filipinler ise yüzde 13.89'la kaybettirenler tarafında yer alıyor.