Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı Eylül 2025 LPG Piyasası Sektör Raporu, hem ithalat hem ihracat hem de üretimde önemli artışlara işaret etti. Verilere göre Türkiye’nin LPG ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak 286 bin 885 tona ulaştı. İthalatta en fazla payı Cezayir alırken, onu Rusya, ABD, Kazakistan ve Gürcistan takip etti.

İhracatta yüzde 90’ı aşan artış

Aynı dönemde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin yaptığı LPG ihracatı da kayda değer bir yükseliş gösterdi. İhracat miktarı yüzde 90,3 artarak 47 bin 174 tona çıktı. Türkiye, LPG ihracatını Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, İsviçre, Romanya, Bulgaristan, Singapur, Lübnan ve Türkiye Serbest Bölgeleri olmak üzere 8 farklı ülke ve bölgeye gerçekleştirdi.

Üretimde yüzde 27,2’lik yükseliş

Rapora göre LPG üretimi de eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,2 artarak 88 bin 270 ton seviyesine ulaştı. Böylece hem üretim hem dış ticaret tarafında güçlü bir büyüme yaşandı.

Yurtiçi satışlarda otogaz açık ara lider

Dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan toplam LPG satışı eylülde 340 bin 777 ton olarak hesaplandı. Satışların dağılımında ise otogaz yüzde 83’lük pazar payıyla liderliğini sürdürdü.

Tüplü LPG’nin payı yüzde 14,4, dökme LPG’nin payı ise yüzde 2,7 oldu.

EPDK’nın eylül verileri, Türkiye’nin LPG piyasasında hem dış ticaret hem de üretim tarafında büyümenin hızlandığını ortaya koyuyor.