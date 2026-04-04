Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Evka-3 Mahallesi’ndeki yol onarım mesaisini yakından takip ederek ilçedeki son durum hakkında bilgiler paylaştı. Belediye ekiplerinin son çeyrekteki performansına değinen Başkan Eşki, toplamda 722 noktadaki bozulmaya çözüm üretildiğini kaydetti. İlçe sınırları içerisinde yaklaşık 5 bin çukurun tespit edildiğini vurgulayan Eşki, mevsimsel yağışların temposunu düşürdüğü çalışmaların yaz döneminde ivme kazanacağını ve sene sonuna kadar hedeflerin büyük oranda yakalanacağını müjdeledi.

Bornova Belediyesi, kent sakinlerinin ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yol yenileme ve bakım faaliyetlerini kentin dört bir yanına yaymış durumda. Çalışmaları yerinde görmek üzere Evka-3 Mahallesi 119/10 Sokak’taki asfalt yama operasyonuna katılan Başkan Ömer Eşki, teknik ekipten detaylı rapor aldı.

90 günlük bilançoda 722 nokta

Saha incelemeleri sırasında yürütülen faaliyetlerin verilerini paylaşan Başkan Eşki, son üç ayda kat edilen yolu şu sözlerle aktardı: “Değerli Bornovalılar, günaydın. Evka 3 Mahallesi'nde asfalt yaması yapıyor arkadaşlarımız. Geçtiğimiz 3 ay içerisinde 250 tane kilit parke yama, 472 tane de asfalt yama olmak üzere toplam 722 tane çukura müdahale ettik.”

Yıl sonuna kadar büyük temizlik

Bornova genelindeki mevcut tabloyu analiz eden Eşki, iklim şartlarının iş takvimine etkisine değinerek, “Bornova'da 5000 civarında çukur olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz 90 gün içerisinde muhtemelen yarısı yani 40-45 günlük dönem yağmurla geçti. Yama ve çukurlarla ilgili süreci tamamlayamamıştık.” açıklamasında bulundu.

Yaz dönemi seferberlik ilanı

Güneşli günlerin başlamasıyla birlikte vites yükselteceklerini belirten Eşki, önümüzdeki döneme dair stratejilerini şu şekilde ifade etti: “Önümüzde artık yağmur mevsimi yavaş yavaş kalkacak ve yaza gireceğiz. Yıl sonuna kadar mevcut çukurların çok büyük bir kısmını bitirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yazı hemen hemen tamamen bu işe ayıracağız.”

Konfor ve güvenlik önceliği

Bornovalıların günlük yaşamını kolaylaştıracak adımları atmaya devam edeceklerini vurgulayan Eşki, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bornova'daki çukurları ve yamaları tamamlayıp sizlere daha nezih, ulaşımı daha kolay, daha konforlu yolları ve sokakları teslim edeceğiz.”