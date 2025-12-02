Son Mühür/ Emine Kulak- Danıştay’ın Harmandalı Katı Atık Tesisi’nin kapatılmasına yönelik kararının ardından İzmir’de yeni bertaraf alanı arayışı tartışmaları alevlendirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bornova Naldöken Mahallesi’nde 100 hektarlık alana çöp bertaraf tesisi kurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ön onay aldığını duyurması Naldöken’de büyük tepkiye yol açmıştı.
Naldöken Mahallesi sakinleri geçtiğimiz haftalarda “Naldöken Çöplük Olmasın” sloganıyla kitlesel bir eylem gerçekleştirerek karara karşı çıktıklarını göstermişti.
"AKLIN, BİLİMİN, DOĞANIN YANINDAYIM"
Mahalle halkının yanında duran Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’den konuyla ilgili ilk net açıklama geldi. Bölge muhtarıyla aynı noktada durduğunu belirten Başkan Eşki, “Elbette muhtarımızın yanındayım. Naldöken’de çöp istememin imkânı yok. Aklın, bilimin ve doğanın yanındayım" dedi.
Eşki’nin açıklaması, Bornova’da süren çöp tesisi tartışmalarında önemli bir kırılma olarak değerlendirildi.