Son Mühür / Yiğit Uzun- İzmir’in Bornova ilçesinde, Süvari Caddesi üzerinde yaklaşık 400–500 metrelik yol, İZSU’nun tamamladığı altyapı çalışmasının ardından adeta kazıldığı gibi bırakıldı.

Aradan 1.5 ay geçmesine rağmen Bornova Belediyesi’nin bölgede asfalt ya da parke onarımı yapmaması, çevre sakinlerinin tepkisine yol açtı.

Caddenin mevcut hali, hem sürücüler hem de yayalar için ciddi tehlike oluşturuyor. Özellikle geceleri yol kenarındaki açık çukurlar, bozuk parke taşları ve derin çukurlar nedeniyle araçlar zarar görüyor, yayalar düşme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Mahalle sakinleri, Bornova’nın en merkezi noktalarından biri olan bu bölgenin haftalardır toz, çamur ve gürültüyle yaşadığını belirterek belediyeye tepki gösterdi. Belediye'nin önü bile bu halde olmasına ayrıca tepki gösteriyorlar.

Bir vatandaş, “Küçükpark ile Büyükpark arasındaki hattın bu halde olması Bornova’ya yakışmıyor. Tozdan ve çamurdan yürüyemiyoruz,” dedi.

Sürücüler de yolun halinden şikayetçi: “Lastiklerimiz mahvoldu. 1.5 ay geçti hala gelip düzeltmediler. Parke taşlar sökülmüş, rögar kapakları dışarıda. Bu kadar merkezi bir noktayı bu şekilde bırakmak kabul edilemez,” ifadelerini kullandılar.