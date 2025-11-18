Son Mühür - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen Akıllı Şehirler Fuarı 2025’e katılarak akıllı şehir teknolojileri, yenilenebilir enerji sistemleri ve dijital belediyecilik uygulamalarını yerinde değerlendirdi. Bornova’nın kendi enerjisini üreten, karbon salımını en aza indiren bir kent olması hedefi ziyaret programının odağında yer aldı.

“Kendi enerjisini üreten bir Bornova kuracağız”

Başkan Ömer Eşki, fuardaki değerlendirmesinde Bornova’nın yeşil dönüşüm yol haritasını şu sözlerle aktardı:

“Temel hedefimiz; kendi enerjisini üreten, karbon salımını sıfıra indiren hatta artıya geçen bir belediye olmaktır. Bornova’nın sürdürülebilirlik çalışmalarını hızlandırmak için dünyadaki iyi örnekleri yerinde inceliyor, bu deneyimi kentimize aktarmaya hazırlanıyoruz.”

Heyet, fuarda yenilenebilir enerji teknolojileri, geri dönüşüm sistemleri, akıllı ulaşım çözümleri ve dijital belediyecilik uygulamalarına yönelik birçok yeni iş birliği fırsatıyla temas kurdu.

Başkonsoloslukta uluslararası iş birliği görüşmesi

Barcelona programı kapsamında Bornova heyeti, Türkiye’nin Barcelona Başkonsolosluğu’nu ziyaret ederek Başkonsolos Yardımcısı Ahmet Çelik ile görüştü. Görüşmede Bornova’nın uluslararası ilişkilerdeki artan temposu, sürdürülebilirlik vizyonu ve ortak proje imkanları ele alındı.

Başkan Eşki, Bornova’nın yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da örnek gösterilen iklim dostu kentlerinden biri haline gelmesini hedeflediklerini vurguladı.

Yeşil ve dijital Bornova için yeni adımlar

Barcelona temaslarının, Bornova Belediyesi’nin iklim dostu ve dijitalleşen kent vizyonuna önemli katkı sağlaması bekleniyor. Ziyaretin ardından yenilenebilir enerji, karbon nötrlüğü ve akıllı şehir projelerinde yeni iş birlikleri ve uygulamaların devreye alınması öngörülüyor.