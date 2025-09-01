Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tanzim satış mağazası İZMAR, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) yeni ürünü İZMAR Çay'ı İzmirlilerle buluşturdu. Tirebolulu üreticilerle yapılan iş birliği sonucunda, doğal yöntemlerle üretilip paketlenen çay, fuarda ve kent genelindeki 10 mağazada kilogramı 190 TL'den satışa sunuldu. Ürünün kalitesi ve fiyatı, fuar ziyaretçilerinden tam not aldı.

Üreticiden tüketiciye güvenilir gıda köprüsü

Halkı aracısız ve uygun fiyatlı ürünlerle buluşturmayı hedefleyen İZTARIM AŞ, İZMAR markasıyla zeytinyağından sonra çay sektörüne de adım attı. Giresun Tirebolu Yöresi Çay ve Fındık Tarımsal Sanayi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile yapılan anlaşma kapsamında, kooperatifin ürettiği çaylar İZMAR markasıyla piyasaya sürüldü. Bu iş birliği sayesinde, kaliteli çay doğrudan üreticiden alınarak tüketicinin sofrasına ulaştırılıyor.

Tirebolu Kooperatif Başkanı: "Türkiye'nin en kaliteli çayı"

94. İEF'ye özel olarak katılan Tirebolu Yöresi Çay ve Fındık Tarımsal Sanayi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Murat Yıldırım, İZMAR Çay'ın özelliklerini anlattı. Yıldırım, "Tirebolu yöresi, Türkiye'nin en kaliteli çayını üreten bölgedir. O bölgedeki kooperatifimizin ürününü İZMAR markasıyla paketleyip satışa sunduk. Ürünümüzde hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Üreticinin tarladan topladığı çayı, bilinen yöntemlerle işleyerek sağlıklı bir şekilde pakete koyup tüketicilere sunuyoruz" dedi.

Yıldırım, kooperatifleşmenin özellikle kamu ve devlete bağlı kuruluşlarla sağlıklı iş birlikleri kurmak amacıyla kurulduğunu belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bize ulaştığında büyük bir memnuniyetle bu iş birliğine 'evet' dedik" şeklinde konuştu.

Dayanışma vurgusu: "Omuz omuza çıkacağız"

İş birliğinin hem üretici hem de tüketici için faydalı olduğunu ifade eden Murat Yıldırım, "Kooperatifleşmeyi toplumda kabul ettirmek zor olsa da, bu tür iş birlikleri sayesinde aracısız satışla tüketicilere daha uygun fiyatlı ürünler sunabiliyoruz" dedi. Ülkedeki ekonomik zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım, "Dayanışma gücüyle ayakta durma felsefesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bir yola girdik. Ülkenin içinde bulunduğu durumdan hep beraber, omuz omuza çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden tam not

İZMAR standını ziyaret eden vatandaşlar, tadım yaptıkları İZMAR Çay'ı ve İZMAR mağazalarını değerlendirdi. Sıtkı Hepoğlu, çayın kalitesinden memnun kaldığını belirterek, "Belediyemize güveniyoruz. Fiyatı da çok uygun" dedi.

Şükriye Kasırga ise İZMAR mağazalarından genel olarak çok memnun olduğunu ifade etti. Özellikle süt ürünlerini tercih ettiğini belirten Kasırga, "Aracısız hizmetin vatandaşa daha çok yarar sağlayacağını düşünüyorum. Bu tür doğal ve katkısız ürünleri daha çok talep etmeliyiz. Mağazaların sayısının artırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Öğrenci Cem Kalman, çocukluğunda İzmir'le özdeşleşen TANSAŞ'ın, yeni dönemde İZMAR olarak hizmet vermesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. "Çayı içtim ve aradığım o buruk tadı aldım, çok hoş. Peynirlerini, zeytinyağını ve suyunu da alıyorum. Fiyatlar piyasaya göre çok uygun. Ülkemizdeki hayat pahalılığı göz önüne alındığında, bu marketler dar gelirli aileler için büyük kolaylık sağlıyor. Belediyemizden bu hizmetlerine devam etmesini istiyoruz" dedi.

Fuar alanında mobil mağaza deneyimi

İZTARIM'ın fuar alanına kurduğu mobil İZMAR mağazası, daha önce İZMAR'la tanışmamış ziyaretçilere alışveriş deneyimi yaşama imkânı sundu. Mobil mağazada İZMAR Çay'ın yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen et, süt ürünleri, Şaşal Su, yoğurt ve tereyağı gibi birçok ürün satışa sunuldu. Stantta ayrıca, İzmirlilere güvenli gıdalar hakkında bilgilendirme yapıldı ve İZMAR markalı ürünler ikram edildi.