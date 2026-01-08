Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Merkez Kapalı Pazaryeri’nin ikinci katında 15 Şubat 2025’te hizmete açılan Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi, kısa sürede yerel tohumların korunması ve yaygınlaştırılması açısından önemli bir merkez haline geldi.

Merkezde; 670 yazlık sebze, 60 kışlık sebze ve yeşillik, 130 tahıl ve bakliyat, 48 yağlık bitki, 96 tıbbi ve aromatik bitki ile 15 coğrafi işaretli tür olmak üzere toplam 1.019 çeşit yerel tohum koruma altına alındı.

Hafta içi her gün ücretsiz tohum dağıtımı yapılan merkezde, 2025 yılı içerisinde 965 Bornovalı’ya 13 bin 425 paket tohum ulaştırıldı.

Çocuklardan yetişkinlere uygulamalı eğitim

Merkez kapsamında 41 okuldan 3 bin 107 öğrenciye yönelik tohum topu hazırlama, tohum çimlendirme ve sürdürülebilir tarım temalı atölyeler düzenlendi. Talep eden okullarda sınıf ortamında da eğitimler verildi.

Yetişkinlere yönelik düzenlenen 6 atölyede ise 160 katılımcıya yerel tohum yetiştirme ve çimlendirme teknikleri uygulamalı olarak aktarıldı.

Tohum takas şenliği yoğun ilgi gördü

Satışı yasaklanan yerli tohum çeşitliliğini korumak amacıyla düzenlenen Tohum Takas Şenliği yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikte Bornova Belediyesi stantlarından 8 bin paket atalık tohum vatandaşlara dağıtıldı.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen 33 dernek ve belediye de şenliğe katılarak yerel tohum ve çiçek paylaşımına katkı sundu.

Bornova’dan Türkiye’ye yayılan hareket

Bornova Belediyesi, yıl boyunca İzmir ve farklı şehirlerde düzenlenen 9 ayrı tohum takas etkinliğine katılım sağladı. Bu organizasyonlarda, başta coğrafi işaretli Bornova Kınalı Bamyası olmak üzere merkezde üretilen yerel tohumların tanıtımı ve dağıtımı yapıldı. Yıl genelinde bu etkinliklerde 23 bin 520 paket atalık tohum vatandaşlara ulaştırıldı.

Eşki: “Yerel tohum geleceğe karşı sorumluluktur”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yerel tohumların kültürel miras ve gıda güvenliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Eşki, “Yerel tohumlar yalnızca bir üretim aracı değil; kültürümüzün, belleğimizin ve geleceğimizin güvencesidir. Bornova’da başlatılan bu hareket büyütülerek sürdürülecek. Yerel tohum mücadelesini yalnızca Bornova ile sınırlı görmüyoruz. Ülkenin dört bir yanında üretimi destekleyen herkesle dayanışma içinde olmaya hazırız. Tohum çoğaldıkça yaşamın bereketi de artacak” ifadelerini kullandı.