Son Mühür- Ankara Hukuk Fakültesi'ni dereceyle bitiren, girdiği hakimlik sınavında Türkiye 1.'si olmayı başaran Ömür Kabak, 2003-2010 yılları arasında AK Parti İzmir il yönetiminde il başkanlığı da dahil çeşitli görevlerde bulunmuştu.

12 Eylül 2010 referandumunda önce ''İzmir'de hayır oyları evet oylarından fazla çıkarsa istifa ederim'' diyen Ömür Kabak, evet oylarının fazla çıkmasının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı görevinden istifa etmiş ve aktif siyasi yaşamına ara vermişti.

Aktif siyasete Yeni Parti'den devam...



Özgür Özel liderliğinde siyasi yaşama katılan Yeni Parti saflarında aktif siyasete döneceğini duyuran Ömğr Kabak, sade bir üye olma amacıyla çıktığı yolda Yeni Parti Çiğli delegesi olduğunu tatil için bulunduğu Fransa'da öğrendi.

Özel'in, ''Yeni Parti'de delegeler değil üyeler karar verecek'' sözü siyasi partiler yasasına takılmış, Yeni Parti kurmayları çareyi şekilsel olarak delege seçiminde bulmuştu.

Yapılan delege seçimlerinde Çiğli'den Yeni Parti delegesi olarak seçilen AK Parti İzmir İl eski Başkanı Ömür Kabak'ın delege seçildiğinin ortaya çıkması tüm gözlerin Kabak'a çevrilmesine neden oldu.

Delege pazarlığı yapmadım...



''Ülkemin durumu ve Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu’na destek için Yeni Parti’ye üye oldum'' hatırlatmasında bulunan Ömür Kabak,

''Bilen bilir internetten üye olurken “partide görev ister misiniz” diye soru kısmı var. Hayır demiştim, “sade üye olarak kalmak isterim.”

Bugün mahalle delege seçimleri vardı , katılıp oy vermek isterdim ama 3 ay önceden ödemelerini yaptığım yurt dışı gezim nedeniyle İzmir’de değilim. İnşallah sonraki seçimlerde oy kullanırım demiştim.

Sürpriz şekilde, haberim olmadan ilçe delegesi seçilmişim. Haberi biraz önce Paris’te aldım. Sağ olsun ilçe başkanı değer vermiş, teşekkür ederim. Geçen hafta telefonda nezaketen tanışmıştık, hiç yüz yüze gelmedik. Delege konusu da hiç konuşulmadı'' mesajıyla, Yeni Parti'ye katılmasıyla delege pazarlığı yapmış olabilir mi sorularına açıklık getirdi.