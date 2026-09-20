Son Mühür- Dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen Artemis Tapınağı'nın kalıntılarına da ev sahipiği yapan Efes Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında 2 milyon 550 bin 458 ziyaretçi ağırlayarak Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ören yeri olmayı başarmıştı.

Tarih öncesi dönemden Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine uzanan bir geçmişi günümüze taşıyan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği sayesinde yakaladığı çok daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapma şansının hakkını veren performansa imza atıyor.

Özellikle yaz aylarında Celsus Kütüphanesi'nden Kuretler Caddesi'ne, Agora'dan Domitian Tapınağı'na ve Antik Tiyatro'ya uzanan tarihi yapılar gece ışıkları altında yerli ve yabancı yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.



Efes Antik Kenti'nin eski ve yeni halini karşılaştırıp gelinen nokta karşısında yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.



Eskiden çok bakımsızdı...



Neden teşekkür ettiğine açıklık getiren Prof. Demirtaş,

''Benim çocukluğum ve gençliğim Ege’de geçti. Çocukken Manisa’nın Demirci ve Salihli ilçelerinde büyüdüm. Gençken de İzmir’de büyüdüm.

O yüzden gençken Efes harabeleri ve Meryem Ana’ya 2-3 kez gittim. Ama ondan sonra hiç gidemedim. O zamanlardan Efes’den aklımda sadece Antik tiyatro kalmış. Eskiden çok bakımsızdı.

En son 1 ay önce Eşim ben Oğlum ve ablamız gittik.

Tek kelime ile harika olmuş. Hem Efes Harabeleri hem de Meryem Ana inanılmaz bakımlıydı ve turist kaynıyordu. Ayrıca Efes harabelerinde daha önce hiç görmediğim bölümler gördüm.

Oğlumuz sıcağa dayanamadı yaramazlık yapınca çıkmak zorunda kaldık. Yoksa daha da kalırdık.

Kültür Bakanlığına ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkürler. Harika olmuş.

Böyle yerler Türkiye’nin tanıtımı için muazzam önem taşıyor'' hatırlatmasında bulundu.



Güneş battıktan sonra...



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,

''1 Haziran-1 Ağustos tarihleri Efes Ören Yeri’ni gece saatlerinde toplam 213 bin 192 kişi ziyaret etti. Haziran ayında 46 bin 231 olan ziyaretçi sayısı, temmuz ayında 156 bin 528’e ulaştı'' bilgisini paylaşmıştı.