Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Türk Kadınlar Birliği Şubesi, Cumhuriyet devrimlerinin simgelerinden Şapka Devrimi’nin 100. yılı kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi ziyaret etti. Kadınlar, Atatürk’ün kullandığı modelde özel hazırlanmış bir şapkayı ve ekose ceketli siyah-beyaz bir fotoğrafı Başkan Eşki’ye hediye etti.

“Devrimlere sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır”

Ziyarette Türk Kadınlar Birliği Bornova Şubesi 2. Başkanı Şerife Özkan ve dernek üyesi kadınlar yer aldı. Özkan, Cumhuriyet devrimlerine bağlılıklarını vurgulayarak şapka devriminin yalnızca bir kıyafet düzenlemesi değil, çağdaşlaşmanın ve aklın üstünlüğünün sembolü olduğunu ifade etti. Özkan, “Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yoldan yürümeye, devrimlerin ruhunu yaşatmaya kararlıyız” diyerek ziyaretin anlamını özetledi.

Başkan Eşki: “Cumhuriyet’in her adımı aydınlık geleceğin simgesidir”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, anlamlı ziyaret için teşekkür ederek Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Eşki, “Şapka Devrimi, çağdaş toplum düzeninin ve akılcı yönetim anlayışının simgesidir. Bu mirasın yıl dönümünü Bornovalı kadınlarla birlikte anmak benim için onurdur” dedi.

Tarihi fotoğrafla gelen özel hatıra

Ziyaret kapsamında Başkan Eşki’ye Atatürk döneminin modern giyim anlayışını yansıtan ekose ceket, kravat ve kasketli siyah-beyaz fotoğraf da takdim edildi. Fotoğraf, Cumhuriyet’in modernleşme vizyonunu ve devrim yıllarının ruhunu simgeleyen anlamlı bir hediye oldu.

Şapka devrimi hakkında

25 Kasım 1925’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen “Şapka İktisası Hakkında Kanun”, devlet görevlileri için çağdaş başlık kullanımını zorunlu kıldı. Modernleşme adımı kısa sürede tüm yurda yayıldı. Kanun 28 Kasım 1925’te Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve Cumhuriyet’in çağdaşlaşma hedefinin en güçlü simgelerinden biri hâline geldi.