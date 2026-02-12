Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata’nın önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan birlik seçimlerine firesiz devam ederken, odalarda yapılan seçimlerin büyük bir çoğunluğunu firesiz kazanarak yoluna emin adımlarla devam ettiği belirtildi.

Başkan Ata’dan, Eşki’ye büyük fark

İzmir’de oda seçimleri sürecinde dengeler yeniden şekilleniyor. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Ayakkabıcılar Odası seçiminde, Yalçın Ata’nın Erkan Akın karşısında aldığı farklı galibiyetle başlayan süreçte, Ata’ya yakın isimlerin yer aldığı listelerin diğer genel kurullarda da başarı elde ettiği belirtiliyor. Kulis bilgilerine göre, bu tablo önümüzdeki aylarda yapılması planlanan birlik seçimleri öncesinde Ata cephesinin elini güçlendirmiş durumda. Oda seçimlerinde ortaya çıkan sonuçların, birlik yönetimine ilişkin dengeleri de etkilemesi bekleniyor.

Kritik odalarda sandık Ata dedi

İzmir’de esnaf odaları seçimlerinde ortaya çıkan tablo, birlik seçimleri öncesi dengelerin yeniden şekillendiğine işaret ediyor. Üye sayısı bakımından en büyük odalardan biri olan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası’nda mevcut başkan Mesut Güleroğlu’nun seçimi kazanması, kulislerde Yalçın Ata cephesi adına önemli bir kazanım olarak değerlendirilirken. Benzer şekilde, İzmir Kuyumcular Odası’nda Murat Kurtuluş Buyrukçu’nun sandıktan galip çıkması da Ata’ya yakın isimlerin ciddi güç kazandığı yorumlarına yol açtı.

İESOB seçimlerinde tablo netleşiyor

Öte yandan, İzmir Oto Galericileri Odası, İzmir İnşaat Sanatkârları Odası, İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile İzmir Fırıncılar Odası gibi çeşitli odalarda da Ata’nın desteklediği adayların seçimleri kazandığı belirtiliyor. Bu hafta yapılacak İzmir Hamamcılar Odası ve İzmir Terziler Odası seçimlerinin ardından tablonun daha da netleşmesi bekleniyor. Kulislerde, ortaya çıkan sonuçların Yalçın Ata’nın yaklaşan birlik seçimlerine güçlü bir şekilde girmesine zemin hazırladığı ifade ediliyor.

"Teşkilatımız Mart’ın sonunda seçim sürecini tamamlamış olacak"

Seçim takvimiyle ilgili geçtiğimiz günlerde gerçekleşen İzmir Kuyumcular Odası genel kurulunda açıklamalarda bulunan İESOB Başkanı Yalçın Ata ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Teşkilatımızda 128 tane odamız var, biz önümüzdeki hafta 105 tane odamızın seçimi bitmiş olacak önümüzde Ramazan var orada da bir kaç odamızın seçimi var. Güzide teşkilatımız Mart’ın sonunda seçim sürecini tamamlamış olacak. Ondan sonra büyük seçimimiz olacak o seçimimize de herkesi bekliyoruz.”