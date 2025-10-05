Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Konak ilçesine bağlı Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerinde uzun süredir yaşanan taşkın ve kötü koku sorununa kalıcı çözüm için düğmeye bastı. Yaklaşık 250 milyon lira yatırım bedeline sahip projeyle birlikte bölge altyapısı tamamen yenileniyor.

Yaklaşık üç aydır süren kesintisiz çalışmalar kapsamında 1 kilometre atık su hattı, 6 kilometre yağmur suyu hattı ve 5 yeni terfi merkezi inşa edilecek. Projede fiziki ilerleme oranının şimdiden yüzde 11 seviyesine ulaştığı belirtildi.

Çalışmalar 2026 Mart’ta tamamlanacak

İZSU yetkilileri, çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini vurgulayarak, projenin 2026 yılı Mart ayında tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Bu sayede bölge sakinlerinin yıllardır şikayet ettiği taşkın ve koku problemleri tamamen ortadan kaldırılacak.

Yağmur suyu ve kanalizasyon ayrıştırılıyor

Proje, İzmir’in iklim değişikliğiyle birlikte artan ani ve şiddetli yağışlara karşı daha dirençli hale getirilmesi açısından stratejik öneme sahip.

Mevcut birleşik sistem çalışan hatlar ayrıştırılarak, yağmur sularının kanalizasyon sistemine karışması engellenecek.

Bu uygulamayla birlikte hem yaz aylarında oluşan kötü kokular hem de kış aylarında sıkça yaşanan taşkınlar tarihe karışacak.

Atatürk Caddesi için özel deşarj sistemi

Projenin en kritik aşamalarından biri, bölgedeki yoğun yağışlardan en çok etkilenen Atatürk Caddesi’nde gerçekleştiriliyor.

Buraya kurulacak terfi merkezleri sayesinde yağış suları doğrudan denize deşarj edilecek. Böylece hem cadde hem de çevresindeki sokakların su altında kalmasının önüne geçilecek.