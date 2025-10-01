Son Mühür/ Osman Günden - Bornova’da öğrenciler, Bornova Belediyesi’nin desteğiyle okul bahçelerine kışlık sebze fideleri dikti, çeşitli tohumlar ekti. Çocukların doğayla bağ kurması ve sağlıklı beslenmeye teşvik edilmesi hedeflendi.

Minik eller fidelerle buluştu

Bornova’da bir özel ilkokulun öğrencileri, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün organizasyonuyla okul bahçelerinde lahana, karnabahar, brokoli, kırmızı lahana, kereviz ve marul fidelerini toprakla buluşturdu. Ayrıca bahçelere tere, marul ve dereotu tohumları ekildi.

Doğal ürün, sağlıklı gelecek

Projenin amacı, çocukların doğal ürünlerle beslenmeye yönelmesini sağlamak, onları üretim süreciyle tanıştırmak ve çevre bilincini artırmak olarak açıklandı. Çalışmanın önümüzdeki dönemde Bornova’daki farklı okullarda yaygınlaştırılması planlandı.

Başkan Eşki: “Toprağa dokunan çocuklar geleceğe umut oldu”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeyi önemsediklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Çocuklarımızın kendi elleriyle fide dikmesi, doğayla bağ kurması çok değerli. Amacımız, onların sağlıklı beslenmeyi öğrenmesi, doğaya sahip çıkması ve üretimin kıymetini anlamasıdır. Bu projeyi ilçemizin dört bir yanındaki okullarda sürdüreceğiz.”