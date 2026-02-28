Son Mühür- Çiğli ilçesinde derin üzüntü yaşatan bir kaza meydana geldi. Belediye temizlik hizmetlerinde kullanılan bir çöp kamyonunun kör noktasında kaldığı iddia edilen bir kadın, aracın hareket etmesi sonucu ayağından ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının, daha sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay nasıl gerçekleşti?

Edinilen bilgilere göre olay, ilçe merkezinde çöp toplama çalışmaları sırasında meydana geldi. İddiaya göre belediyeye ait çöp kamyonu geri manevra yaptığı sırada aracın arka kısmında bulunan kadını fark etmedi. Kör noktada kaldığı belirtilen kadının ayağı aracın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek sürücüyü uyarması üzerine araç hemen durduruldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede acı haber geldi

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının tedavi altına alındığı, ancak bir süre sonra kalp krizi geçirdiği belirtildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının yaşamını yitirdiği bildirildi

Belediyeden açıklama

Olayın ardından Çiğli Belediyesi tarafından Son Mühür’e yapılan açıklamada, yaşanan olaydan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilirken, ölüm ile belediyenin doğrudan bir illiyet bağının bulunmadığı ifade edildi.

Belediye açıklamasında, kadının ilk yaralanmasının ardından hastaneye sevk edildiği, ölümün ise sonrasında gerçekleşen kalp krizi nedeniyle meydana geldiğinin altı çizildi.