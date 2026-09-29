Son Mühür- İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında, korsan aracı yolcu olarak kullandığı sırada durumu kolluk kuvvetlerine bildiren kişilere ceza kesilmemesi için İçişleri Bakanlığına başvurdu. Oda, korsan taşımacılık faaliyetinin tespit edilmesine ve kanıtlanmasına katkı sağlayan yolcuların idari para cezasından muaf tutulmasını sağlayacak mevzuat düzenlemesi yapılmasını istedi. Başvuruda, korsan taşımacılığı ihbar edenlerle bu faaliyeti gerçekleştirenlerin birbirinden ayrılması gerektiği vurgulanırken, ihbar mekanizmasının güçlendirilmesinin denetimlere katkı sağlayacağı belirtildi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan da talebi, “Korsanı ihbar eden değil, korsan taşımacılık yapan cezalandırılsın” sözleriyle duyurdu.

İhbar edene değil korsana ceza

Korsan taşımacılık yaptığı değerlendirilen araç veya sürücüyü yetkililere bildiren kişilerin cezalandırılmaması gerektiğini belirten Oda Başkanı Erkan Özkan, talebin korsan taşımacılıkla mücadeleyi daha etkin hale getirmeyi amaçladığını söyledi. Özkan, “Talebimiz net: Korsan taşımacılığı yolcu olarak tespit edip kolluk kuvvetlerine ihbar eden kişiye ceza yazılmasın. Korsanı ihbar eden değil, korsan taşımacılık yapan cezalandırılsın!” ifadelerini kullandı. Odanın Bakanlığa ilettiği başvuruda, korsan taşımacılık yaptığı değerlendirilen araç veya sürücüyü önceden ya da denetim sırasında kolluk kuvvetlerine bildiren kişilere ceza uygulanmaması istendi. Bu kapsamda, ihbarın 112 Acil Çağrı Merkezi, emniyet birimleri veya Bakanlıkça belirlenecek diğer resmî ihbar kanallarından biri üzerinden kayıt altına alınması şartının getirilebileceği belirtildi. Böylece korsan taşımacılığı tespit etmek amacıyla araçta bulunan kişilerle bu hizmetten bilinçli olarak yararlanan yolcuların birbirinden ayrılması hedefleniyor.

Mevzuat düzenlemesi talep edildi

İçişleri Bakanlığına sunulan talepte, korsan taşımacılık faaliyetinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlayan yolculara yönelik idari para cezası uygulamasının yeniden değerlendirilmesi istendi. Başvuruda, korsan taşımacılığı ihbar eden veya denetim sonrasında durumu yetkililere açıklayarak faaliyetin tespitine katkı sağlayan kişilerin cezalandırılmaması için gerekli kanuni ve ikincil mevzuat düzenlemelerinin yapılması gerektiği ifade edildi. Düzenlemenin korsan taşımacılık faaliyetlerinin daha kolay tespit edilmesini sağlayacağı, vatandaşların ve taksi esnafının kolluk kuvvetleriyle iş birliğini artıracağı ve denetimlerin etkinliğini güçlendireceği kaydedildi. Özkan, taksici esnafının haklarını savunmayı sürdüreceklerini belirterek, “Mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, taksici esnafımızın hakkını her platformda savunmaya devam edeceğiz” dedi.