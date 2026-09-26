Son Mühür- İzmir’in Bornova ilçesinde belediye tarafından usta şairimiz Attila İlhan anısına düzenlenen 7. Homeros Kitap Günleri, Büyükpark içindeki Sahne Homeros’ta gerçekleştirilen törenle başladı. 25 Eylül tarihinde başlayıp 4 Ekim'e kadar sürecek olan bu dev şölende 65 yayınevi, 440 yazar ve 790 binden fazla kitap olacak.

Attila İlhan, şiirleriyle anıldı

7. Homeros Kitap Günleri’nin açılış töreninde, anısına etkinlik düzenlenen büyük usta Attila İlhan, Ege Kültür Platformu’nun katkılarıyla sahneye taşınan unutulmaz bir dinletiyle anıldı. Bornovalı yazar İbrahim Aktaş, Veli Can Aksoy’un kemanı eşliğinde usta şairin “An Gelir” şiirini seslendirdi.

Başkan Eşki stantları tek tek gezdi

Bornova Belediye Başkanı Eşki yayınevi stantlarını tek tek gezerek yazarlar ve vatandaşlarla sohbet etti. Kültür Müdürlüğü’nde görev alan personelin çalışma gayretinden de bahseden Eşki, aynı tarihlerde İzmir’de başka bir kitap fuarının daha düzenlenmesine yönelik üzüntüsünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Yayıncılığın, kitap yazmanın ve okumanın zaten zor olduğu bir dönemdeyiz. Yerel yönetimler olarak edebiyata ve sanata her türlü desteği vermemiz gerekiyor. Normalde bu tarihlerde olmayan bir etkinliğin tarihi Bornova Kitap Günleri’yle çakışacak şekilde değiştirildi. Bu yaklaşım, düşünce ve yönetim tarzı içimizi burksa da okumayı, yazmayı ve edebiyatı siyaset üstü bir anlayışla desteklemeye devam edeceğiz. Homeros’un kitap günlerindeyiz, usta şair Attila İlhan’ı anıyoruz. Dilerim bu güzel organizasyonun 17'ncisini, 27'ncisini de hep birlikte hayata geçiririz."

“Kitap fuarları yazar ile okuyucuyu buluşturuyor”

Yayınevleri adına konuşan Prof. Dr. Cenker Atila, yazının ve duyguları aktarmanın insanlık tarihi için önemine değinerek kitap fuarlarının yazar ile okuyucuyu buluşturan en önemli kilometre taşı olduğunu belirtti. Atila, "Dışarıdan bakan birisi sadece stantların açılıp kitapların konduğunu düşünebilir ancak bu çok derin bir süreç. Bornova 7. Kitap Günleri organizasyonunda emeği geçen herkese, bu muazzam buluşma ortamını sağladıkları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Hidayet Karakuş: “Kitap uygarlığın temelidir”

Etkinliğin Onur Konuğu olan usta yazar Hidayet Karakuş ise Attila İlhan’ı sevgiyle andığını belirterek, "Kitap uygarlığın temelidir. Okumayan toplumlar uygarlık yolunda geri kalır. Geleceğin tohumlarını atan bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Böyle değerli bir organizasyonun onur konuğu olmak beni gururlandırdı" ifadelerini kullandı.