Osman Günden / Son Mühür - AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı açıklamada CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a cevap verdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın açıklamaları şu şekilde:

‘’İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay, malum yandaş kanallarının birinde, ısmarlama sorularla bezenmiş bir TV programında boy göstermiş. Açıklamalarını acı bir tebessümle okudum. CHP İzmir İl Başkanı Sayın Güç’ün manipüle edilmiş sözde anketler üzerinden yaptığı “siyaset acemisi” çıkışını ise bir mizah anlatısı olarak dinledim. Sayın Cemil Tugay; hükümetimizin CHP’li belediyelere yönelik engellemeler içinde olduğu gibi bayat bir algıyı yeniden ısıtıp İzmir’in gündemine getirdi.

CHP’li belediyeler ne zaman engellenmiş? Buca’da işçilerin maaş ödendi de biz mi engelledik? Körfez’i ölüme terk eden CHP Belediyeciliğinin engellenmiş hali bu mu? En ufak yağmurda sokaklarını sel basan ama musluklarından bir damla su akmayan İzmir’i yöneten CHP Belediyeciliğinin engellenmiş hali bu mu? CHP, baklava kutularında rüşvet alırken suçüstü yakalananlar yargılanıyor diye mi engellenmiş oluyor? CHP, bir kentin bütün vatandaşlarının verilerini küresel lobi şirketlerine pazarlayan yargılanıyor diye mi engellenmiş oluyor?’’

''Milletin iradesini görememişsiniz...''

‘’CHP İl Başkanı Sayın güç de yüzdelik dilim hesaplarıyla sipariş bir ankete sırtını dayayarak ilginç bir siyaset parodisi sergiliyor. Sayın Tugay ve Güç iyi biliyor ki 2023’te masalar kuruldu, içeride ve dışarıda kirli, karanlık, fıtratı bozuk ortaklıklar tesis edildi. Sonra millet bir kez daha Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı seçti. Görüyoruz ki hakikatten nasipsiz kalmış, siyasetin gerçeğini, milletin iradesini görememişsiniz. Öyle ki hala algı, polemik ve kavga peşindesiniz.

Biz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel ve bölgesel bir aktör olarak 2028’e kadar bölgemizde barış ve adalet tesis etmeye… Enerjide tam bağımsızlık hedefine ilerlemeye… İhracat rekorları kırmaya… İstihdamı çoğaltmaya… Turizmde dünyanın en elit liginde olmaya… Eğitim ve sağlıkta kesintisiz devrimlere… Savunma sanayiinde hiç durmadan ilerlemeye devam edeceğiz. Sayın Tugay ve Güç’e tavsiyem; olması gereken günde sandık milletin önüne gelene kadar ya hayır konuşun ya susun. Polemik değil çözüm üretin. İzmir’in su sorununu çözün! İzmir’in sokaklarını temizleyin! İzmir’in Körfez’ini hayata döndürün! Ezcümle Sayın Tugay, İzmir’in sizden istediği ve beklediği şeyi, işinizi yapın.’’