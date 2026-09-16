Son Mühür / Yağmur Daştan - YENİ Parti İzmir’de geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan delege seçimlerinin ardından gözler ay sonunda gerçekleşmesi planlanan ön seçime çevrildi. 26-27 Eylül tarihlerinde tüm üyelerin katılımıyla yapılması öngörülen ilçe başkanlığı ön seçimleri öncesinde, İzmir’in son dönemde en çok konuşulan ilçelerinden Menderes’te sürpriz bir ismin daha adaylık için ismi geçmeye başladı.

Sivil toplumdan sürpriz aday

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Menderes Şube Başkanı Mehmet Erbudak’ın YENİ Parti Menderes İlçe Başkanlığı için kulis yoklaması yaptığı öğrenildi. Erbudak’ın ilçe örgütü ve delegelerden gördüğü destek doğrultusunda ileriki günlerde adaylığını resmileştireceği ifade ediliyor. YENİ Parti’nin Menderes kurucu ilçe başkanı Mehmet Emin Işık’ın da yer alması beklenen seçimde ilçe başkanlığının iki isim arasında geçeceği konuşuluyor.

Hareketli günlere sahne oldu

Menderes’te belediye başkanı İlkay Çiçek’in belediyede örgütlü şekilde yürütüldüğü iddia edilen rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları kapsamında yürütülen bir soruşturma nedeniyle 7 Ağustos’ta tutuklanması ve sonrasında da görevden uzaklaşmasının ardından belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapılmıştı. Seçimi Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı Asuman Şen kazanmıştı. Seçim sonrası gelişmeler ve partiler arasında yaşanan oy geçişleri tartışmalara yol açmıştı. Yaşananların YENİ Parti’nin Menderes’teki ilçe kongresi ve ön seçim sürecine de doğrudan yansıyacağı konuşuluyor.