Son Mühür- Küresel denizcilik sektörünün dev isimleri, akademisyenler ve kamu temsilcileri İzmir’de bir araya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde kapılarını açan 6. Global Maritime Congress (GMC 26), denizlerdeki büyük dönüşümün haritasını çıkarıyor.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası ve İskoçya’nın köklü eğitim kurumlarından University of Strathclyde iş birliğiyle hayata geçirilen kongre, “Transformation in Maritime Industry” (Denizcilik Sektöründe Dönüşüm) ana temasıyla başladı.

Rotada yeşil dönüşüm ve karbonsuzlaşma var

Rektörlük binasındaki 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda düzenlenen açılış oturumu, sektörün en kritik aktörlerini aynı sahnede buluşturdu. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Emre Aşkın, DEÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şermin Açık Çınar ve Prof. Dr. Osman Turan açılışta söz alarak dönüşümün kaçınılmazlığına dikkat çekti.

Kongre boyunca uzmanlar; alternatif yakıtlardan akıllı liman lojistiğine, yapay zeka destekli deniz emniyetinden karbonsuzlaşma hedeflerine kadar devasa bir yelpazeyi masaya yatırıyor. Sektörün geleceğini şekillendirecek yeni nesil teknolojiler ve insan faktörü, oturumların ana eksenini oluşturuyor.

Sadece fikir değil, iş birliği de üretilecek

Farklı ülkelerden gelen araştırmacılar ve karar vericiler için bu organizasyon yalnızca bir bilgi paylaşım zemini değil. GMC 26, uluslararası ölçekte kurulacak yeni ticari ve akademik ortaklıkların da kuluçka merkezi olmayı hedefliyor.

Denizcilik dünyası kabuk değiştiriyor. İzmir’de başlayan bu buluşma ise küresel dönüşümün yönünü belirleyecek kararlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.