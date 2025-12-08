İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Zonguldak'ta gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında, İzmir'de büyükşehir işçilerinin çıplak ayakla gerçekleştirdiği eyleme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tugay, yaşanan durumu "aile içinde oluyor böyle şeyler" sözleriyle yorumlarken, ekonomik sıkıntının kısa sürede çözüleceğini taahhüt etti.

Zonguldak temasları sırasında açıklama yaptı

Başkan Tugay, bir dizi temas ve panel için geldiği Zonguldak'ta Maden Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından CHP İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen ve daha sonra Zonguldak Belediyesi'ne geçen Dr. Cemil Tugay, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kısa süreli ekonomik sıkıntının kaynağı SGK

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının ücretlerinin zamanında ödenmemesini protesto etmek amacıyla yaptıkları dikkat çekici eylem hakkında gelen sorulara yanıt veren Başkan Tugay, yaşanan ekonomik daralmanın nedenlerine değindi.

Tugay, "Belediyeler, özellikle bu dönemde ekonomik açıdan zorluklar yaşıyor. Biz de bu ay SGK tarafından beklenmedik bir işlemle karşılaştık. Bu durum, kısa süreli bir finansal sıkıntı yaşamamıza neden oldu," açıklamasını yaptı.

Tugay: "Sorunu en hızlı şekilde çözüyoruz"

Yaşanan duruma ilişkin fazla yorum yapmak istemediğini belirten Tugay, sorunun çözümü için mümkün olan en hızlı şekilde gereken adımların atıldığını ifade etti. Başkan, "Birkaç gün içerisinde bu durumun çözüleceğini zaten bildirdim. Ancak arkadaşlarımız bir protesto kararı almışlar. Bu karara saygı duyuyorum. Bu, uzun vadeli sürecek bir mesele değil," dedi.

Sözlerini, yaşanan anlaşmazlığı aile içi bir duruma benzeterek bitiren Tugay, "Oluyor, aile içinde böyle şeyler oluyor. Kısa zamanda çözüme kavuşturuyoruz," ifadelerini kullanarak işçilerin eyleminin geçici bir durum olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve İZFAŞ şirketlerinde yaklaşık üç aydır süren maaş ve sosyal hak ödemeleri krizi, uzlaşma sağlanamaması üzerine DİSK Genel-İş Sendikası üyesi işçilerin iş bırakma eylemine dönüşmesine neden oldu. Sabah saatlerinde çıplak ayakla yürüyüş yaparak tepkilerini gösteren çalışanlar, talepleri karşılanana kadar eylemi sürdüreceklerini açıkladı. Eylemin sürdüğü dakikalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi ise çalışanlara mesaj göndererek, eksik kalan ücretlerin 8 Aralık ve 10 Aralık 2025 tarihlerinde iki aşamada ödeneceğini bildirdi. Belediye, gecikmeyi ülkenin mali koşullarına bağlarken, çalışanlardan kamu hizmetinin aksamaması için duyarlı olmalarını ve eylem bittikten sonra mesai kartlarını basmalarını istemişti.