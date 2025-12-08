Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de birçok belediyenin şirket hesaplarına bugün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bloke konulduğu iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, SGK borçlarını ödemeyen ve borçlarına ilişkin herhangi bir yapılandırma yapmayan ve şirketinde yüzde 51 hissesi olan belediyelere bağlı şirketlerin hesaplarından gün boyunca para çıkışı yapılamadı. Bunun neticesinde Buca Belediyesi ve Torbalı Belediyesi’nin şirketlerine bloke konulduğu öğrenildi.

Öte yandan belediyelerin, özellikle maaş ödemelerinde aksama yaşanmaması için kamu hizmetine tahsis edilmiş mal ve para üzerine haciz konulamayacağı gerekçesiyle bloke işlemlerine itirazda bulundukları öğrenildi.

GELİRİN DÖRTTE BİRİNE BLOKE

SGK’nın belediyelere borçlarını ödemeleri yönünde sık sık tebligat gönderdiği, ardından belediyelerin bu borçları taksitlendirdiği ancak taksit ödemelerinin de aksadığı aktarıldı. Bu nedenle SGK’nın, belediye şirketlerinin gelirlerinin dörtte biri oranında bloke uygulamaya başladığı ifade edildi. Belediyelerin sabit giderlerinin yüksek olması ve mevcut borç yükünün ciddi seviyelere ulaşması nedeniyle blokenin mali işleyişi daha da zorlaştırdığı belirtildi.

KONUYA İLİŞKİN BORÇ VE BÜTÇE AYRINTILARI

Konak Belediyesi’nin SGK borcunun yaklaşık 1 milyon TL seviyesinde olduğu belirtilirken, belediyenin genel olarak yönettiği bütçenin 6,5 milyar TL. Belediyelerin personel giderlerinin mevzuat gereği bütçenin yüzde 30’unu geçmemesi gerekirken, özellikle bazı belediye şirketlerinde personel giderlerinin yüksekliği dikkat çekiyor. Mali dengenin sağlanamaması, blokenin uzun süre kalkmaması halinde personel maaşlarının ödenemeyebileceği iddialarını güçlendirdi.

KONAK’IN 60 MİLYON TL’SİNE BLOKE

Ayrıca Konak Belediyesi’ne merkezi hükümetten aktarılan 60 milyon TL’lik paya da bloke uygulandığı öğrenildi.