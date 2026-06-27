İzmir merkezli olarak sürdürülen ve 6 şehre yayılan büyük bir "change" (araç kimlik değiştirme) operasyonunda, yaklaşık 30 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi.

30 milyon liralık "Change" vurgunu

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, uzun süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının sonrasında harekete geçti.

Yapılan tespitlere göre çete üyeleri; trafikten men edilmiş ya da ağır hasar almış araçların "pert" kayıtlarını ve şasi numaralarını kopyalayıp, bunları çalıntı veya Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmuş araçlara işliyordu.

Bu yolla "temiz" görünen araçlar piyasaya sürülerek toplamda 30 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

6 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturmayı derinleştiren savcılık ve emniyet birimleri, şebekenin faaliyetlerini yürüttüğü İzmir, İstanbul, Kırklareli, Adıyaman, Manisa ve Isparta'da 23 Haziran sabahı eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyon çerçevesinde toplam 14 lüks otomobile ve ülkemize yasa dışı yollarla girdiği saptanan 6 adet araç motoruna el konuldu.

1 tutuklu, 6 adli kontrol

Operasyonun sonrasında gözaltına alınan A.A., F.A., E.Y., M.K., V.A., B.E.B., B.Y. ve S.Z. isimli 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.