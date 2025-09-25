TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Bornova 1877, yeni sezona istediği gibi başlayamadı. İlk üç haftada üç beraberlik alan İzmir temsilcisinde yönetim, teknik direktör Emin Sulhan ile yollarını ayırma kararı aldı.

Gürkan Ferhatoğlu yeniden takımın başında

Yönetim, teknik direktörlük görevine takımı daha önce de çalıştırmış olan 42 yaşındaki Gürkan Ferhatoğlu’nu getirdi. 2023-2024 sezonunda Bornova 1877’yi çalıştıran Ferhatoğlu, bir sezon aradan sonra yeniden göreve dönmüş oldu.

Geçen sezon Osmaniyespor FK’yı çalıştırdı

Son olarak Osmaniyespor FK’da görev yapan Ferhatoğlu, Bornova 1877’ye dönüşüyle birlikte İzmir ekibiyle ikinci dönemine adım attı. Kulüp, teknik adamla anlaşma sağlandığını resmi olarak duyurdu.

İmza törenine yöneticiler ve destekçiler katıldı

Gerçekleştirilen imza töreninde Bornova 1877 Asbaşkanı İsmail Çetin’in yanı sıra kulübe maddi destek veren iş insanı Enis İbrim de hazır bulundu. Yönetim, tecrübeli teknik adamla hedeflerinin yeniden galibiyet serileri yakalamak olduğunu vurguladı.

Ferhatoğlu’nun Bornova 1877 karnesi

Ferhatoğlu, daha önceki Bornova 1877 döneminde 33 maçta görev almış ve 1.79 puan ortalaması elde etmişti. Bu performansıyla kulübe önemli katkı sağlayan teknik adam, ikinci döneminde takımı üst sıralara taşımayı hedefliyor.