Son Mühür/ Beste Temel - Belediye binasının bulunduğu alanda yer alan Ziraat Bankası’na ait iş yeri, Menderes Belediyesi tarafından 28,2 milyon lira bedelle satın alındı. Satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından taşınmazın tapusu belediye adına tescil edildi.

Anahtar Başkan Çiçek’e teslim edildi

Mali disiplin ve yatırım odaklı yönetim anlayışı kapsamında gerçekleştirilen alım sonrası tapu, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’e Menderes Tapu Müdürü Hakan Baykan tarafından teslim edildi. Başkan Çiçek, daha sonra Ziraat Bankası Menderes Şube Müdürü Damla Mert’i ziyaret ederek iş yerinin anahtarını aldı.

“Menderes’imize hayırlı olsun”

Açıklama yapan Başkan İlkay Çiçek, belediye binasının bulunduğu alandaki iş yerinin artık belediye mülkiyetinde olduğunu belirterek, yeni taşınmazın hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla kısa sürede faaliyete geçirileceğini ifade etti. Çiçek, taşınmazın ilçeye hayırlı olmasını diledi.