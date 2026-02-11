Son Mühür/ Merve Turan - Latin Amerika Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen İzmir–Ekvator Cumhuriyeti kültürel, ticaret ve sanayi programları kapsamında Ekvator Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Pedro José Vintimilla Vega ile beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, Latin Amerika Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alper Şenol, Genel Sekreter Beyza Şenol ile belediye bürokratları da yer aldı.

Tugay’dan EXPO 2027 daveti

İzmir’in 8 bin 500 yıllık tarihine dikkat çeken Başkan Tugay, karşılıklı temaslar ve ziyaretlerle iki taraf arasındaki iş birliklerinin geliştirilebileceğini ifade etti. Tugay, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği onayıyla düzenlenecek EXPO 2027 İzmir için Büyükelçi Vega’ya davette bulundu.

İş birliği başlıkları masada

Büyükelçi Vega ise İzmir’i daha yakından tanımak ve ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirterek ortak çalışmalara açık olduklarını dile getirdi. Ziyarette ayrıca İzmir’de Latin Amerika günleri düzenlenmesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Latin Amerika masası kurulması önerileri de gündeme geldi.