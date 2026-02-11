Son Mühür / Erkan Doğan - İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesinde seçim yarışında iki grup yarışıyor. Mevcut yönetimin oluşturduğu Çağdaş İnşaat Mühendisleri grubu ‘Değişimden geleceğe’ sloganı ile ön plana çıkıyor. ‘Bağımsız mühendisler’ isimli bir grubun da seçimlerde ikinci bir liste çıkaracağı konuşuluyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi seçime gidiyor. TMMOB’a bağlı en büyük odalardan biri olan İnşaat Mühendisleri Odası’nda iki grubun yarışacağı ifade ediliyor. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Bengi Atak ve Yönetim Kurulu’ndan oluşan ‘Çağdaş İnşaat Mühendisleri’ grubu, seçime iddialı giriyor. Mavi Liste’nin karşısına ‘Bağımsız Mühendisler’ isimli bir listenin rakip olarak çıkacağı kulislerde konuşuluyor.

Seçim 15 Şubat’ta Tepekule Kongre Merkezinde gerçekleşecek

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin seçim takvimi 14-15 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Genel Kurul, 14 Şubat tarihinde Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Bir gün sonra ise aynı yerde seçimler yapılacak.

Mavi Liste

Çağdaş İnşaat Mühendisleri İzmir grubu, ‘Değişimden geleceğe’ sloganı ile seçim kampanyasını yürütüyor. Grubun Asil Yönetim Kurulu Adayları, Bengi Atak, Serhat Fırat, Özlem Ersan Özant, Ali Sançmış, Uygar Önel, Pelin Kaya ve Fatih Özer’den oluşurken, Yedek Yönetim Kurulu adayları ise, Türker Peştemalcıoğlu, Egemen Sözmez, Bora Doğaroğlu, Aydın Durgun, Ceren Nur Saygın Balkıs, Filiz Vargün ve Rokay Doğan’dan oluşuyor.