Son Mühür- Eskişehir’in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in kılık kıyafeti üzerinden sosyal medyada ve çeşitli mecralarda hedef alınması, İzmir’de dikkat çeken bir protestoya sahne oldu. AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı, yerel bir yöneticinin hizmetleri yerine dış görünüşüyle gündeme getirilmesini eleştirmek amacıyla alışılmışın dışında bir basın açıklamasına imza attı. İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, geleneksel şalvarlarını giyerek kameraların karşısına geçti ve kadın kimliği üzerinden yürütülen ayrıştırıcı dile karşı ortak bir duruş sergiledi.

"Hizmet odaklı siyaset, görselliğin önündedir"

Basın açıklamasında söz alan AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, modern toplumda kadının yerinin kıyafet tercihlerine indirgenemeyeceğini vurguladı. Dalkıran, Zeynep Güneş’e yönelik yaklaşımların toplumsal ilerleme açısından kaygı verici olduğunu belirterek, bir kadının kamusal alandaki başarısının giydiği elbiseyle değil, ortaya koyduğu vizyon ve emekle ölçülmesi gerektiğini ifade etti. Kadınların yönetim kademelerindeki temsiliyetinin şekilsel tartışmalara kurban edilmesine izin vermeyeceklerini dile getiren Dalkıran, bu tavrın sadece bir kişiye değil, tüm kadınların özgür iradesine yapılmış bir müdahale olduğunu savundu.

Kadın onurunu merkeze alan ilkesel duruş

İzmir teşkilatı olarak gerçekleştirdikleri "şalvarlı" eylemin sadece görsel bir tepki olmadığını, aynı zamanda ilkesel bir mesaj taşıdığını kaydeden Emel Dalkıran, kadının onurunu merkeze alan bir yaklaşımın şart olduğunu söyledi. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sergiledikleri bu tutumun, kadınların siyaset ve sosyal hayattaki varlığını savunma kararlılığı olduğunu belirten Dalkıran, tartışmaların odağındaki "görünüm" meselesinin, kadınların iradesini gölgelememesi gerektiğini hatırlattı. Açıklamada, kadınların kimlikleri ve tercihleri nedeniyle kategorize edilmesine karşı birleştirici ve kapsayıcı bir dilin inşa edilmesi çağrısında bulunuldu.

Ayrıştırıcı dile karşı toplumsal hassasiyet vurgusu

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e verilen desteğin altını çizen AK Parti İzmir heyeti, siyasetin ve yerel yönetimin asıl öznesinin "hizmet" olduğunu yineledi. Emel Dalkıran, kadınların hayatın her alanında saygı ve eşitlik temelinde yer alması için mücadele etmeye devam edeceklerini beyan ederken, dışlayıcı söylemlerin toplumsal huzura zarar verdiğine dikkat çekti. İzmirli kadınların bu güçlü çıkışı, kadın siyasetçilerin maruz kaldığı estetik ve şekilsel baskılara karşı demokratik bir hak arayışı olarak kayıtlara geçti.

