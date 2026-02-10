Son Mühür / Cumhur Erkek- Yargılama tarihinde benzerine rastlanmamış "Tanık ücreti" krizi yaşandı. Bursa İş Mahkemesi’nde görülen bir davada hakim, duruşmaya katılmayan tanıkların ücretinin davacı tarafın avukatı tarafından ödenmesine hükmetti. Avukat, mahkeme kararı ve Maliye Bakanlığı’na yazılan yazı sonrası o parayı bizzat ödemek zorunda kaldı.

Mahkemeden Avukata "Maliye" Kıskacı



Duruşma günü gösterilen tanıkların salonda hazır bulunmaması üzerine mahkeme hakimi, alışılagelmiş yargılama usullerinin dışına çıktı.

Normal şartlarda vezneye yatırılan gider avansından karşılanması gereken tanık ücretini, bu kez doğrudan avukatın şahsi borcu olarak dosyaya işledi. Hakim, 2 ayrı tanık için toplamda 427.60 TL tutarın avukat tarafından ödenmesi için Maliye Bakanlığı’na ve ilgili vergi dairesine resmi yazı gönderdi.

Mecburen Ödedi: "30 Yıldır Böylesini Görmedim"



Hukuk mücadelesi verirken bir anda "Borçlu" durumuna düşen tecrübeli avukat, müvekkilinin davasının zarar görmemesi için belirlenen tutarı ödedi. Meslek hayatında bir dönüm noktası yaşadığını belirten İzmirli avukat,

"Tam 30 yıldır bu cübbeyi giyiyorum. İlk kez bir hakimin, tanık gelmedi diye tanık ücreti faturasını avukata kestiğini görüyorum. Bu karar sadece benim için değil, tüm meslektaşlarımı da bağlayabilir.. Artık duruşmaya gelmeyen her tanık, avukatın cebi için bir risk haline geldi."

Emsal Olarak Gösteriliyor...



Bu karar, hukuk çevrelerinde "emsal" niteliğinde değerlendiriliyor. Eğer bu uygulama yaygınlaşırsa, avukatlar sadece hukuki süreçten değil, tanıkların disiplininden de maddi olarak sorumlu tutulacak.

Uzmanlar, mahkemenin bu kararının avukatlık mesleğinin icrasını zorlaştıracağını ve avukatlar üzerinde baskı oluşturacağını savunuyor. Avukat istemese de tanık ücretini ödemek zorunda kaldı.

