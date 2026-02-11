Son Mühür- İzmir’in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren Ermasa Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cap Tasarım Dekorasyon Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında yürütülen konkordato süreci mahkeme kararıyla sona erdi. Mahkeme, konkordato taleplerini reddederek şirketlerin iflasına hükmetti.

3 ay mühlet verilmişti

7101 sayılı Kanun ile değişik İcra ve İflas Kanunu hükümleri kapsamında yürütülen süreçte, borçlu şirketler ve ilgili gerçek kişiler hakkında önce 3 aylık geçici mühlet, ardından 11 Temmuz 2025 tarihinden itibaren 1 yıllık kesin mühlet kararı verilmişti. Bu süreçte konkordato komiserleri atanmış, ihtiyati tedbirler uygulanmış ve Ermasa Mobilya A.Ş. için alacaklılar kurulu oluşturulmuştu.

Gider avansları yatırılmadı mahkeme duruşma açtı

Ancak kesin mühlet döneminde konkordato komiser ücretlerine ilişkin gerekli gider avanslarının yatırılmaması üzerine mahkeme duruşma açtı. 6 Şubat 2026 tarihinde görülen duruşmada, borçluların konkordatonun tasdiki talepleri reddedildi.

Mahkeme, kesin mühletin kaldırılmasına, konkordato komiserlerinin görevine son verilmesine ve uygulanan ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi. Ayrıca:

Ermasa Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş, Cap Tasarım Dekorasyon Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 06 Şubat 2026 günü saat 15.23 itibarıyla iflas kararı verildi.

İflasın basit tasfiye usulüne göre yürütülmesine hükmedildi. Bu usul, şirket aktiflerinin sınırlı olduğu durumlarda daha hızlı ve sade bir tasfiye süreci öngörüyor. Karara karşı, borçlu şirketler açısından tebliğ tarihinden, konkordatoya itiraz eden alacaklılar açısından ise ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurulabileceği bildirildi.

Böylece yaklaşık bir yıldır devam eden konkordato süreci başarısızlıkla sonuçlanırken, söz konusu şirketler için iflas süreci resmen başlamış oldu.