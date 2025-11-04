İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Oruçlar Mahallesi’nde yaşayan 34 yaşındaki Musa Bozkurt, zeytin budamalarında çıkan dalları değerlendirerek kaşık, kepçe, spatula, havan ve kesme tahtası gibi mutfak gereçleri üretiyor. Daha önce yakacak olarak kullanılan zeytin odunlarının artık el yapımı ürünlere dönüştüğünü belirten Bozkurt, evinin bir odasını atölyeye çevirdiğini ifade etti.

Hem doğal hem hijyenik

Bozkurt, zeytin ağacının doğal yapısı nedeniyle bakteri barındırmadığını vurguladı. “Eskiden bunları odun yapıyorduk, şimdi mutfak gereci olarak değerlendi” diyen Bozkurt, ürünlerin fiyat aralığının 50 ile 200 lira arasında değiştiğini söyledi.

Körfez pazarı müşterisi hazır

Ürünlerini Edremit Körfezi’ndeki pazarlarda satan Bozkurt, Burhaniye pazarında da ilgiyle karşılandığını dile getirerek, “İşimi severek yapıyorum” dedi.