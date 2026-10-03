SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, borçlu ve alacaklı ilişkilerinde kritik dengeleri değiştirecek emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yayımlanan son karara göre, icra takibindeki bir dosyayı yalnızca 'yenilemek' (yenileme talebinde bulunmak), zamanaşımı süresini kesen bir icra takibi işlemi olarak kabul edilmeyecek.

Takibi İlerletmeyen İşlem Zamanaşımını Durdurmaz

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun son kararına göre, icra takiplerinde usule ilişkin önemli bir ayrım çizildi. Karara göre, icra takibi sırasında dosya işlemden kaldırıldığında, alacaklının sadece 'dosyanın yenilenmesi' yönündeki talebi zamanaşımını kesmek için yeterli görülmüyor. Takibin zamanaşımına uğramaması için dosyanın gerçekten ilerlemesini sağlayan esaslı bir icra işleminin (örneğin haciz talebi, satış talebi, muhafaza tedbiri vb.) yapılması gerekiyor. Takibi fiilen ilerletmeyen durumlarda, 3 yıllık zamanaşımı süresi işlemeye devam ediyor.

Alacaklılar ve Borçlular İçin Ne Anlama Geliyor?

Alacaklılar İçin:

Sadece dosyayı işlemden düşmekten kurtarmak amacıyla yapılan rutin 'yenileme' dilekçeleri artık alacağı zamanaşımından korumayacak. Alacaklı tarafın, alacağı tahsil etmeye veya takibi ilerletmeye yönelik somut ve fiili icra işlemleri talep etmesi zorunlu hale geliyor.

Borçlular İçin:

Yıllarca işlem yapılmadan sadece kağıt üzerinde 'yenileme' talepleriyle açık tutulan ve zamanaşımı durdurulmaya çalışılan icra takipleri karşısında borçlular için hukuki koruma güvencesi artmış oluyor. Süresi dolan ve fiilen ilerletilmeyen takiplerde zamanaşımı itirazında bulunma yolu güçleniyor.

