Son Mühür/ Beste Temel- Bayraklı Belediyesi, Yaşlılar Günü kapsamında Mansuroğlu Semt Evi’nde düzenlenen “Kendime Merhaba” etkinliğiyle yaş almış büyükleri bir araya getirdi. Klasik kutlama programlarından farklı olarak kurgulanan bu buluşmada, katılımcıların sosyal yaşamlarına, beden ve sağlık farkındalıklarına doğrudan katkı sunuldu.

Beden farkındalığı ve sağlıklı yaşam adımları

Program, teorik sohbetlerin ötesine geçerek katılımcıların hem zihinsel hem de bedensel olarak rahatlamasını sağlayan pratik çalışmalarla başladı:

Qigong ve Meditasyon: Selen Arda eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada; yavaş, kontrollü hareketler ve nefes egzersizleri bir araya getirildi. Katılımcılara kendi beden sınırlarını dikkate alarak hareket etmenin yolları aktarıldı.

Somatik Teknikler: Esin Erek, şiddetsiz iletişim ve somatik teknikler ışığında şükran pratiği ile beden çalışması gerçekleştirdi. Dolaşım, sindirim ve sinir sistemlerinin işleyişi anlatılarak, bu sistemleri günlük yaşamda destekleyecek basit yöntemler paylaşıldı.

Sağlık Taramaları: Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, etkinlik boyunca katılımcıların tansiyon, kan şekeri ve kolesterol ölçümlerini gerçekleştirdi.

"Kendime neler söylüyorum?"

Etkinliğin interaktif bölümünde Emine Bozan tarafından grup koçluğu çalışması yapıldı. Kalıp yargılar ve kişinin kendisiyle kurduğu iç iletişim masaya yatırıldı. Bu oturum sayesinde katılımcıların kendilerine nasıl daha şefkatle yaklaşabilecekleri konusunda farkındalık kazanması sağlandı.

Yıl boyunca süren destek ağı

Bayraklı Belediyesi, bu tür özel gün etkinliklerinin yanı sıra yıl boyunca sürdürdüğü sosyal hizmetlerle de yaş almış büyüklerin yanında yer alıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan başlıca hizmetler şunlardır:

Yaşlı destek hizmet hattı

Refakatçi desteği ve evde kişisel bakım hizmetleri

Düzenli ev ziyaretleri

Psikososyal destek ve medikal malzeme yardımları

Başkan İrfan Önal: "En kıymetli değerlerimizdir"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin değerlendirmesinde yaş almış vatandaşların kentin hafızasındaki önemine dikkat çekti:

"Bayraklı’da yıllarca bu sokaklarda emeği olan, bu kentin hafızasını oluşturan yaş almış büyüklerimiz bizim en kıymetli değerlerimizdir. Sosyal belediyecilik anlayışımız kapsamında yıl boyunca sürdürdüğümüz hizmetlerin yanı sıra Yaşlılar Günü vesilesiyle de onların hayatına dokunan etkinlikler düzenledik. Amacımız; yaş almış büyüklerimizin kendilerini yalnız hissetmediği, her zaman yanlarında olduğumuzu bildikleri bir Bayraklı’yı birlikte büyütmektir."

