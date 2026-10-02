SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargı teşkilatı, tarihinin en büyük mali soruşturmalarından biriyle çalkalanıyor. Mardin’de görev yapan Cumhuriyet Savcısı Y.D. ve eşinin banka hesaplarında saptanan yüz milyonlarca liralık olağan dışı finansal hareketlilik, adliye koridorlarında şok etkisi yarattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) titizlikle hazırladığı raporun ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, Savcı Y.D. hakkında üç ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırma kararı verdi. Alınan karar kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü niteliği taşımayıp idari bir tedbir olsa da, finansal tablonun dehşet verici boyutu yargı camiasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

9 YILDA 640 MİLYON LİRALIK PARALEL TRAFİK

MASAK uzmanlarının 2017–2026 yıllarını kapsayan inceleme raporuna göre, kamu görevlisi bir savcının resmi geliriyle bağdaşmayacak devasa bir para trafiği gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan incelemelerde savcının hesaplara 629 milyon 434 lira para girdisi, yine hesaplarından çıkan toplam para yaklaşık 640 milyon lira olduğu tesit edildi. Savcı Y.D.’nin şahsi banka hesaplarındaki 640 milyon liralık para çıkışı, soruşturmanın ana omurgasını oluşturdu.

EŞİNİN HESAPLARINDAN DA 370 MİLYON ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren mali inceleme ekipleri, Savcı Y.D.’nin eşine ait banka hesaplarını mercek altına aldığında tablonun vahameti daha da belirginleşti. Yapılan analizde, eşinin hesaplarında özellikle son iki yılda astronomik bir işlem hacmi gerçekleştiği saptandı. İncelemelerde 2025 yılında yaklaşık 83 milyon 500 bin lira, 2026 yılı işlem hacmi ise 287 milyon olduğu tespit edildi. Eşinin hesaplarından çıkan tutarın toplamda 370,5 milyon lira seviyesine ulaşmasıyla birlikte, aile içi toplam finansal sirkülasyonun hacmi 1 milyar liraya geçti.

AÇIKLAMASIZ TRANSFERLER, KRİPTO VE KUYUMCULAR

MASAK raporunda yer alan en dikkat çekici detay ise paranın izlediği karmaşık güzergah oldu. İnceleme bulgularına göre mali akış şu kanallardan yürütüldü:

Açıklamasız Transferler: Banka hesaplarındaki yüksek tutarlı transferlerin önemli bir kısmında 'açıklama' alanının boş bırakıldığı ve herhangi bir hukuki,ticari gerekçe gösterilmediği saptandı.

Kripto Platformları: Yüz milyonlarca liralık fonun Paribu ve Midas gibi popüler finansal ve kripto varlık platformlarına yönlendirildiği belirlendi.

Kuyumcu Hesapları: Çıkış yapılan paraların bir bölümünün ise doğrudan kuyumculuk faaliyeti yürüten ticari işletmelerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

DOSYA ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDA

MASAK’ın ulaştığı somut bulgular doğrudan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Başsavcılığın yaptığı değerlendirmelerin ardından konu HSK’ya taşındı ve HSK İkinci Dairesi savcıyı görevden uzaklaştırdı.

ADLİYE KORİDORLARINDA EN ÇOK YANIT ARAYAN SORULAR

Bir Cumhuriyet Savcısı ve ailesinin hesaplarında dönen bu milyarlık çarkın kaynağı rüşvet, şantaj veya usulsüz bir karar ağına mı dayanıyor? Kripto borsaları ve kuyumcu hesapları üzerinden bir aklama mekanizması mı işletildi? Bu devasa para trafiğinde adliye içerisinden veya dışarıdan başka isimler ve ortaklar yer alıyor mu? Söz konusu finansal akışın kaynağı, aktarım zinciri ve adli boyutu, yürütülen geniş kapsamlı ceza soruşturması neticesinde netlik kazanacak.