Bor Şeker A.Ş.'nin 2025 yılına yönelik temettü dağıtımı, şirketin borsada işlem gören pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılar açısından dikkatle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında temettü kararı resmen açıklandı. Bu süreç, hem şirketin finansal gücünü hem de yatırımcıya olan yaklaşımını ortaya koydu.

Açıklanan karar kapsamında, Bor Şeker bu dönem için önemli bir temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Şirketin kamuoyuna sunduğu bilgiler doğrultusunda, çeşitli grup hissedarlarına farklı oranlarda ödeme yapılacak. Temettü miktarları ve ödeme takvimi, yatırımcılar tarafından merak edilen ana gündemlerden biri oldu.

Temettü Dağıtım Tarihi ve İşleyişi

Bor Şeker A.Ş. yönetimi, temettü hak kullanım tarihini 25 Kasım 2025 olarak belirledi. Nakit temettü ödemeleri ise 27 Kasım 2025 tarihinde hissedarların hesaplarına aktarılacak. Bu tarihler, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyuruları ve toplantı tutanaklarında açık şekilde yer aldı.

Dağıtılacak Temettü Oranları

Genel kurulda yapılan açıklamaya göre, A ve C grubu pay sahiplerine hisse başına net 0,7083 TL, B grubu pay sahiplerine ise net 0,8333 TL ödeme yapılacak. Şirket toplamda 180 milyon 625 bin TL tutarında bir nakit kar payı dağıtacak. Bu rakam, şirketin son dönemdeki finansal performansını da yansıttı.

Finansal Sonuçlar ve Kar Payı Hesaplama

Şirketin ilgili dönem finansal tablolarında TFRS’ye uygun olarak elde edilen kardan yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılabilir kar hesaplandı. Yasal kayıtlara göre oluşan kar ise daha düşük seviyede gerçekleşti. Sonuç olarak, kar payı hesaplamasında TFRS verileri esas alındı ve tüm gruplar için belirlenen oranlarda ödemeler kesinleşti.