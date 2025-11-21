Aselsan’ın 2025 yılında temettü dağıtımı yatırımcıların en çok takip ettiği gelişmeler arasında yer aldı. Şirketin kar payı dağıtım süreci, hem borsa yatırımcıları hem de finans takipçileri için büyük önem taşıyor. Son resmi bilgilere göre temettü tutarı, dağıtım tarihleri ve brüt-net ödemeler netleşmiş durumda.

Gelen açıklamalara göre, Aselsan’ın 2024 yılı faaliyetlerinden elde edilen kâr payı dağıtımına dair karar Genel Kurul’da onaylandı. Kar payı miktarı ve ödeme günleri netleşti. Yatırımcıların hak kazanacağı tarihlerde, ödemeler de hızlı şekilde banka hesaplarına aktarılacak. Bu gelişmeler borsa gündeminde yakından takip ediliyor.

Temettü Tutarı ve Dağıtım Günleri

2025 yılı için Aselsan hisse başına brüt 0,2346491 TL, net olarak ise 0,1994517 TL temettü veriyor. Nakit kâr payı hak kullanım tarihi 25 Kasım olarak açıklandı. Ödeme ise 27 Kasım tarihinde hesaplara geçiyor. Kâr payı oranları ve takvimi, yatırımcıların portföy planlamasında önemli bir rol oynuyor.

Genel Kurulda Onaylanan Karar ve Süreç

Şirketin 50. Olağan Genel Kurul toplantısında, 2024 yılı dönem karından düşülen kanuni yedek akçeler sonrasında, toplamda brüt 1.070.000.000 TL ve net 909.500.000 TL nakit kâr payı dağıtımı kabul edildi. Ayrıca kalan kar tutarı olağanüstü yedek akçe olarak ayrıldı. Bu kararla yatırımcılara brüt ve net temettü oranları açık şekilde duyuruldu.

Yatırımcıya Etkisi ve Finansal Takvim

Belirlenen temettü tutarlarının, Aselsan yatırımcılarına doğrudan nakit getirisi sağladığı netleşti. Kar payı hakkı 25 Kasım’da başlıyor, ödemeler ise 27 Kasım’da banka hesaplarına yatıyor. 2025 yılında açıklanan bu dağıtım, borsa gündeminin en önemli gelişmelerinden biri olarak öne çıkıyor.