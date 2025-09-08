Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı ile CHP İstanbul İl Başkanı ve kurullarının görevden tedbiren uzaklaştırıldığını, yerine ise Geçici Kurul atandığını hatırlattı.

“Kimse kanunların üstünde değildir”

Yerlikaya, alınan yargı kararlarını yok saymanın ve halkı sokağa çağırmanın açıkça hukuka meydan okumak anlamına geldiğini belirtti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır.”

Sokak çağrılarına uyarı

Bakan Yerlikaya, son günlerde yükselen sokak çağrılarına da dikkat çekerek kamu düzeninin korunacağının altını çizdi.

Yerlikaya, “Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.