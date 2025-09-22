Son Mühür/Sercan Engerek- İzmir’de 38. Ahilik Haftası kutlamaları İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin (İESOB) önünden bando ve canlı heykeller eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene İESOB Başkanı Yalçın Ata, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Defterdarı Ömer Alanlı, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, EBSO Meclis Başkanvekili İzzet Şanlı, İzmir Ticaret Borsası Başkanvekili Ercan Korkmaz, önceki dönem İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Ata: Ahilik teşkilatı sosyal adaletin ön planda tutulduğu bir yapıdır

Cumhuriyet Meydan’ındaki Atatürk anıtına çelenk sunulması ve saygı duruşunun ardından İESOB Başkanı Yalçın Ata törende konuşma yaptı.

Ahilik geleneğinin kurucusu, düşünür Ahi Evran-ı Veli’yi anarak söze başlayan Ata, “Ahı Evran-ı Veli 13. Yüzyılda Anadolu’da yaşamıştır. İnsanları bir araya getiren dayanışmayı kardeşliği, teşvik eden bir liderdir. Ahi Evran, zanaatkârları eğiterek ahi teşkilatlarını kurmuştur. Ahi teşkilatları tarih boyunca sadece esnaf ve sanatkârları bir araya geldiği birlik değil, aynı zamanda sosyal adaletin, dayanışmanın ve ahlaki değerlerin ön planda tutulduğu bir yapıdır. Ahilik ise bir meslek dalında ustalaşmanın ötesinde bireylerin ahlaki ve etik değerlerle donanmasını, topluma faydalı bireyler olmasını hedefleyen bir anlayıştır. Bu özel haftada geçmişten günümüze uzanan bu geleneği ne denli olduğunu bir kez daha hatırlamalıyız” dedi.

Dürüstlük, saygı, sevgi ve yardımlaşma vurgusu

Ata, ahi olmanın gerektirdiği niteliklerden bahsederek dürüstlük, saygı, sevgi ve yardımlaşmaya vurgu yaptı. Ahi kültürünü ve değerlerini yaşatacaklarını kaydeden Ata, şunları söyledi:

“Dürüstlük, saygı, sevgi ve yardımlaşma… Bu değerler bugün de bizim için yol gösterici olmalıdır. Bu değerleri yaşatmak, yeni nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Kendimize ve çevremize olan sorumluluğumuzu unutmadan ahi kültürünü ve değerlerini yaşatmayı sürdüreceğiz. Bugün ahilerin bizlere bıraktığı mirası yeniden hatırlıyoruz. Bu mirası yaşatmak ve güçlendirmek için hep birlikte çalışmalıyız. Bu anlamlı haftanın ahi teşkilatının ruhunu ve ahilik felsefesini yeniden hatırlatması dileğiyle ahilik haftasının kutlu olsun.”

Mutlu'dan kenti birlikte yönetme sözü

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise kenti birlikte yönetme sözü vererek, “Konak, İzmir’de ticaretin merkezi ve bu merkezde sizlerle birlikte yan yana, omuz omuza çalışıyor olmaktan çok mutluyum. Önümüzdeki günlerde de yeni esnaf birliği üyelerini belirlerken sizlerle her zaman işbirliği içinde olacağız. Kent birlikte yöneteceğimize bir kez daha söz veriyorum. Ahilik haftası kutlu olsun” ifadelerini kullandı.